Bitcoin wordt nu door ruimtesatellieten naar de aarde gestraald

Bitcoin is een ingewikkelde technologie die het aardse verstand vaak te boven gaat. Het enige wat het nog gekker zou kunnen maken, is dat de digitale munt naar de ruimte zou afreizen.

En dat is precies wat er nu net gebeurd is.

Afgelopen dinsdag heeft het bitcoinsoftwarebedrijf Blockstream de lancering van zijn satellietennetwerk aangekondigd, dat bitcoin naar mensen zonder internetverbinding brengt – helemaal gratis. Dat betekent dat mensen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, waar maar heel weinig mensen hun computers gebruiken om het bitcoinnetwerk te steunen, bitcoin kunnen gebruiken zonder datakosten, of zelfs überhaupt een internetverbinding. Andere bedrijven overwogen al om de ruimte als opslagplaats voor bitcoin te gebruiken, maar Blockstream is de eerste die de blockchain als het ware naar beneden straalt vanuit het heelal.

Bitcoin is gedecentraliseerd. Computers over de hele wereld die “full nodes” heen en weer kaatsen, werken dus samen om transacties te bevestigen en het netwerk veilig te houden. Nodes kunnen ook bijdragen tot gemeenschappelijke beslissingen over veranderingen aan de code van bitcoin. Maar om een full node te laten draaien, moet je de volledige bitcoinblockchain (een register van elke bitcointransactie sinds 2009) permanent downloaden naar je computer. Als je ergens woont waar het internet extreem duur is, zoals de Canadese Arctische Eilanden, weet je al snel dat bijdragen aan bitcoin ‘m niet gaat worden voor jou.

“Een bitcoinnode op je computer laten draaien kost in het Westen 85 euro of minder per maand voor de internetverbinding,” zegt Adam Back, CEO van Blockstream, aan de telefoon. “Maar in andere delen van de wereld gaat dat geld misschien naar levensonderhoud.”

De satelliet van Blockstream straalt de blockchain rechtstreeks en gratis naar je computer, maar je hebt wel de juiste hardware nodig om het systeem te kunnen gebruiken, en dat is niet gratis. Volgens de documentatie van het project op GitHub heb je een computer nodig (duh), een schotelantenne voor je tv, een receiver, en een Software-Defined Radio (SDR)-USB stick, zodat je computer radiofrequenties kan ontvangen.

“We wilden dat mensen hun schotelantenne hiervoor kunnen gebruiken, of ergens een oude kunnen gaan zoeken, want die dingen vind je werkelijk overal,” zegt Chris Cook, leider van het satellietproject, aan de telefoon. “Daarna heb je enkel een kleine USB-dongle nodig die zo’n 17 euro kost, en een receiver van ongeveer 10 euro.”

Als je dat allemaal aan de praat hebt gekregen, kun je verbinding maken met een van de satellieten van Blockstream die bandbreedte uitzendt, en zo de bitcoinblockchain ontvangen. Volgens Blockstream bereikt hun satellietennetwerk momenteel de meeste delen van de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en delen van Europa. Binnen een jaar wil het bedrijf bijna heel de wereld bereiken, zegt Back.

“Dan zullen er enkel nog een paar onderzoekers op Antarctica zijn die geen bitcoin kunnen gebruiken,” legt hij lachend uit.

Toch zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Allereerst hebben de gebruikers nog steeds een internetverbinding nodig om de bitcoins zelf te versturen of ontvangen, of te interageren met het netwerk: de eenrichtingsatellieten van Blockstream brengen daar geen verandering in. Nog een beperking is dat een full node laten lopen simpelweg liefdadigheidswerk is. Zelfs als het goedkoper wordt, moet je het toch echt wíllen doen, want financieel gezien brengt het je werkelijk nul komma nul op.

Hoewel Blockstream de blockchain gratis naar de aarde straalt, wil het bedrijf uiteindelijk ook wat geld aan dit avontuur verdienen. Volgens Back hopen ze dat bitcoinmijnbedrijven bereid zullen zijn extra te betalen voor een back-uplink naar het bitcoinnetwerk dat niet afhankelijk is van het internet. Blockstream zal het systeem ook openstellen voor ontwikkelaars, bijvoorbeeld om bitcoinapps te maken die data naar onze smartphones stralen.

Laten we er tot die tijd toch even stilstaan bij het fenomenale feit dat bitcoin een weg naar de ruimte heeft weten vinden.