‘Bitcoin-yoga’ klinkt als het minst ontspannende ding ooit

Mensen met een zwak hart kunnen maar beter niet in cryptocurrencies duiken. Met de wilde koersschommelingen en massale miljoenenhacks wordt het terecht wel eens het wilde westen van de financiële wereld genoemd. Het is niet ongewoon om telfoonnummers voor zelfmoordhulplijnen op cryptocurrency-forums tegen te komen. Yoga klinkt als totaal iets anders: het bestaat uit spirituele oefeningen waarbij lichaamsbeweging en meditatie gecombineerd worden. Je wordt er – in tegenstelling tot in crypto’s handelen – ontzettend ontspannen van.

Maar Kali Psychedelic Bookstore and Café in Berlijn vindt dat cryptocurrencies en yoga prima samen kunnen gaan. Vanavond stond een bitcoin yoga-avond gepland, waarbij deelnemers een vorm van langzame, zittende yoga (die asana heet) zouden oefenen, terwijl ze naar een reeks korte lezingen over bitcoin en andere cryptocurrencies luisterden.

“Tussen de oefeningen zullen zelfbenoemde ‘experts’ aanwezig zijn om vragen over cryptocurrencies te beantwoorden,” staat op de pagina van het evenement.

Ik vroeg de mensen van het Kali om wat meer informatie, maar ze zeiden dat het de crypto-yoga niet doorging, omdat er te weinig ideeën waren voor waar mensen over moesten gaan praten.

“We hebben onze plannen iets gewijzigd, omdat we meer ideeën nodig hebben voor dit evenement,” vertelt een vertegenwoordiger van de boekhandel in een e-mail. Hij vertelt dat ze het onderwerp van de sessie hebben veranderd en voortaan willen praten over een krachtige psychedelische drug. “Daarom hebben we vanavond een evenement over 5-Meo-DMT.”

Aangezien yoga meestal in stilte of met ontspannende muziek wordt beoefend, is het misschien niet zo vreemd dat de yogalezingen over de blockchain en financiën toch niet zo’n goed idee waren als Kali had verwacht.

Toch is de boekhandel nog steeds optimistisch over cryptocurrencies: ze accepteren nog altijd betalingen met Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Steem.

Bij Kali moeten ze toch nog even brainstormen over de beste invulling van hun Bitcoin-yogadag. Een voordeel is wel dat ze nu tijd hebben om wat rustgevende sandelhouten “cryptokaarsen” te bestellen.

