Leven na de dood: het bizarre begrafenisritueel van de Indonesische Torajanen

Waarschuwing: de foto’s in dit artikel kunnen als zeer schokkend worden ervaren.

Veel mensen vinden het niet makkelijk om over de dood te praten. Maar voor de bewoners van Toraja – een gebied op het Indonesische eiland Sulawesi – is het iets wat ze hun leven lang blijven doen, aangezien het voor hen geen definitief afscheid betekent. Torajanen leren van kleins af aan dat de dood er nu eenmaal bij hoort. En als iemand sterft, wordt diegene behandeld als een zieke (ook wel Toma Kula genoemd). Er wordt elke dag voedsel, water en zelfs sigaretten aan de Toma Kula geofferd omdat ze geloven dat de ziel dicht bij het lichaam blijft, en nog steeds behoefte heeft om verzorgd te worden.

Videos by VICE

Het levenloze lichaam wordt bewaard in een tongkonan, een traditioneel Torajaans huis. De dode lichamen blijven daar meerdere maanden, soms zelfs tientallen jaren, totdat de groep een begrafenis kan betalen en een ceremonie kan organiseren. Ondertussen wordt de geur geneutraliseerd met gedroogde planten.

De ‘zieke’ persoon wordt officieel doodverklaard bij de begrafenisoptocht die bekendstaat als Rambu Solo, op het moment dat een geofferde waterbuffel zijn laatste adem uitblaast. Dan kan de ziel van de overledene pas naar Puya vertrekken, de Torajaanse versie van de hemel. Hoe meer buffels er worden geofferd, hoe sneller dat gebeurt – en hoe rijker de familie waarschijnlijk is. Volgens de Aluk To Dolo, de religie van de Torajanen, is 24 buffels meestal het perfecte aantal, al wordt het precieze getal bepaald door het lokale opperhoofd en vervolgens besproken met de familie. Sommige gasten brengen ook zelf een buffel mee als geschenk. Het is een ongeschreven regel dat de familie bij de volgende begrafenis ook een buffel meeneemt uit dezelfde prijscategorie.

FAMILIELEDEN BEZOEKEN NENE’ TIKU, DIE DRIE DAGEN EERDER OP 106-JARIGE LEEFTIJD IS OVERLEDEN. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

De begrafenisstoet van een familie uit een lage kaste kost al snel 50.000 euro, maar voor hogere kasten kan het al snel in de honderdduizenden euro’s lopen. Van naaste familieleden van de overledene wordt verwacht dat ze minstens één dure buffel bijdragen, die op de dierenmarkt zo tienduizenden euro’s kan kosten. De prijs hangt af van de zeldzaamheid van de huid, de lengte van de hoorns en de kleur van zijn ogen. Hoe groot een begrafenis is hangt af van het aantal buffels: zijn er veel buffels dan kan de uitvaart behoorlijk lang duren.

De begrafenisceremonie kan drie tot vijf dagen in beslag nemen, en aan het einde wordt de overledene in een mausoleum of stenen graf begraven. Maar daarmee is het nog niet voorbij. De stam komt om de paar jaar samen voor het ritueel Ma’nene, dat zoiets als ‘zorg voor voorouders’ betekent. Dat houdt in dat ze de doden weer uit hun graven halen, schoonmaken en nieuwe kleren geven, en ze vervolgens weer terugleggen. Familieleden komen van ver en maken er een feest van, waarbij ze elkaar verhalen vertellen en hun geliefden herdenken.

Bekijk hier nog meer foto’s van de unieke begrafenisrituelen van Toraja:

EEN JONGE TORAJAAN ROOKT EEN SIGARET MET ZIJN OOM SONGA, DIE MEER DAN 40 JAAR GELEDEN OVERLEED OP 70-JARIGE LEEFTIJD. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

RIBKA TANDUK LANGI STIERF TWEE MAANDEN GELEDEN OP 53-JARIGE LEEFTIJD AAN LEVERFALEN. DE TWEEDE VAN HAAR ACHT ZOONS, YARI, ZEGT DAT DE BEGRAFENIS VOLGEND JAAR PLAATSVINDT. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

DE TOMA KULA. RISVAN PATALE KAN ZIJN OVERLEDEN MOEDER ESTHER PASERU NIET LOSLATEN, DIE DRIE DAGEN GELEDEN STIERF AAN EEN HARTAANVAL. IN TEGENSTELLING TOT IN HET WESTEN, BEHANDELEN TORAJANEN HUN GELIEFDEN ALSOF ZE ZIEK ZIJN IN PLAATS VAN DOOD. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

CLARA HOUDT HAAR OVERLEDEN ZUS AREL VAST, DIE OVERLEED OP HAAR ZESDE. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

TORAJANEN HEBBEN UNIEKE BEGRAFENISRITUELEN, ZOALS DAT ZE HUN OVERLEDEN FAMILIELEDEN WEER OPNIEUW AANKLEDEN. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

ER KOMEN 800 GASTEN BIJ DE RAMBU SOLO-CEREMONIE. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

HOE MEER BUFFELS ER WORDEN GEOFFERD, HOE SNELLER EEN ZIEL ZIJN WEG VINDT NAAR PUYA, OF DE HEMEL – EN HOE RIJKER DE FAMILIE IS. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

DE FAMILIE BEREIDT TIJDENS RAMBU SOLO HET LICHAAM VOOR OP DE BEGRAFENIS. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

NA DE VIERDAAGSE BEGRAFENISOPTOCHT BRENGEN DE ROUWENDEN DE KIST VAN DE TIJDELIJKE VERBLIJFPLAATS NAAR HET MAUSOLEUM. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

HET MA’NENE-RITUEEL BEGINT MET HET SCHOONMAKEN VAN HET DODE LICHAAM EN HET AANTREKKEN VAN NIEUWE KLEDING, GEVOLGD DOOR EEN ZONNEBAD. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

VIER KINDEREN ZIEN HUN DODE FAMILIELID, DAT TIEN JAAR GELEDEN STIERF AAN EEN ZIEKTE. ER WAREN DESTIJDS NOG GEEN GOEDE WEGEN IN DIT BERGACHTIGE GEBIED, DUS HET WAS TE LAAT OM DE ZES MAANDEN OUDE BABY NAAR HET ZIEKENHUIS TE BRENGEN. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

NA HET SCHOONMAAKRITUEEL MA’NENE HERDENKEN FAMILIELEDEN DE OVERLEDENE DOOR ZE HUN SPULLEN TERUG TE GEVEN, ZOALS EEN BRIL OF EEN TAS. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

MA’NENE IS ALTIJD EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR JONGEREN OM HUN OVERLEDEN VOOROUDERS VOOR HET EERST TE ONTMOETEN – EN ER NATUURLIJK WAT SELFIES MEE TE NEMEN. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

DE KLEURRIJKE KISTEN WORDEN UIT HET GRAF GEDRAGEN VOOR HET MA’NENE-RITUEEL, EN DAARNA WEER TERUGGEBRACHT. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

RIJST IS EEN BELANGRIJK PRODUCT VOOR TORAJA. IN DE VERTE LIGT EEN TONGKONAN, EEN TRADITIONEEL HUIS, MET EEN DAK DAT AAN EEN ZADEL DOET DENKEN. FOTO DOOR CLAUDIO SIEBER

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram