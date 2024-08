Bizzey: “Op een studentenfeest kun je altijd gepijpt worden, ook met kak in je broek”

De eerste weken van het nieuwe academische jaar zijn veruit de mooiste. Natuurlijk heb je er de hele zomer tegenaan lopen hikken, maar als we de feiten op een rijtje zetten, moeten we toch concluderen dat er weinig weken zijn waar zo veel plezier wordt uitgesmeerd over zo weinig dagen. Onder het mom van ‘nieuwe vrienden maken’ kun je iedere dag wel ergens terecht om jezelf een stuk in de kraag van je nieuwe hemd (bedankt nog, pap) te zuipen, en alleen de realiteit neemt je dat kwalijk. Maar hey, goed nieuws: juist van die realiteit is geen spoor te bekennen in de introweken.

De belangrijkste dienstverleners in dit proces zijn de artiesten die op het podium staan van de goorste toko’s en lijpste introfeesten. Want terwijl jij braaksel uit je mondhoek veegt en tegen jezelf zegt dat je nu écht naar huis moet, gooien zij precies het juiste hitje erin. Deze week spreken wij een aantal artiesten die daar regelmatig optreden over hoe het voor hen is op studentenfeestjes en vragen ze naar hun goorste anekdotes. Met vandaag als eerste Bizzey.

Videos by VICE

Foto door Fleur Groenen

“Ik denk dat de nieuwe studenten in een introweek het cliché kunnen leven. Studeren is feesten en zuipen, dus laten we dat gaan doen. In die ene week leven ze alle vooroordelen. Maar ik was vorige week in Tilburg voor die intro, en het viel me ook op hoe vriendelijk ze zijn in die week. Er was een guy die gewoon te dronken was om te lopen, en toen hebben twee andere gasten hem op z’n fiets geholpen. Netjes sleutel in het slot. Terwijl ik had verwacht dat ze bijdehand zouden gaan doen. Dus de sfeer is daar goed.

Je merkt sowieso wel het verschil tussen steden. Ik ben ook vaak in Delft geweest, en dan zie je toch meer de ‘computerjongens’. Niet de populaire kids, als je ze zou scouten voor een Amerikaanse clichéfilm. Maar het was wel echt tering leuk, omdat er extra veel gezopen werd met al die gasten. Niet overdreven: er lag wel 10 centimeter bier op de grond in het pand. Echt een soort waterballet. Met bier. Dus verschil tussen bepaalde studenten zie ik wel. Wat ik vaak merk is dat de Zonnedael-achtige studenten vaak stoer tegen mij zeggen hoe erg het los gaat, als in: ‘dit ben jij natuurlijk niet gewend’. Terwijl ik het daar juist altijd wel rustig vind, heel netjes. Ze denken zelf dat ze zojuist de hele boel hebben gesloopt. Ik heb zelf nooit gestudeerd, dus ik had juist bij dit soort gasten een wild beeld, maar dat valt dus allemaal hartstikke mee.

Ik heb nog wel een gore anekdote voor je, ik kan helaas niet vertellen over wie het gaat – waarschijnlijk begrijp je dat wel als ik het heb verteld. Het was in ieder geval een rapper met wie ik mee was naar een feest van een studentenvereniging. Onderweg daarheen waren we dusdanig dronken geworden dat hij in z’n broek had gepoept. Maar goed, het was heel koud buiten dus hij dacht dat niemand het zou merken. Later had hij een meisje gevonden dat hem wilde pijpen. En, tja, hij heeft dat gewoon laten doen.

Moraal van het verhaal is dus dat je op een studentenfeestje altijd wel gepijpt kan worden als je echt wil – zelf met kak in je broek.”

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees hier meer.