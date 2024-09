Blaas je week wat leven in met deze acht nieuwe albums

Er was dit weekend weer onnozel veel te vieren: moeders werden massaal in het zonnetje gezet, Dirk Kuyt en Giovanni van Bronckhorst zijn voor eeuwig de baas in Rotterdam en O’G3NE maakte het hele land trots door elfde te worden op het Eurovisiesongfestival. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is kwam er vrijdag ook weer een hele lading geweldige muziek uit.

Een van de hoogtepunten is Solo, het eerste volwaardige album van Bokoesam. Zoals we van hem gewend zijn is er totaal geen touw aan zijn muziek vast te knopen, en daar kunnen we maar beter dankbaar voor zijn. Het is vrolijk, duister, snel en langzaam tegelijk. Hoewel de albumtitel iets anders doet vermoeden staat het vol met goeie featurings van onder meer Idaly, Yung Nnelg, Willie Wartaal en Mr. Polska, waarbij de opening wordt verzorgd door zijn zoontje Zaiyon. Zo werd het toch ook een beetje Vaderdag dit weekend.

Luister Solo hieronder, en vergeet ook niet de albums van Girlpool, Kempi, First Hate, PSY, Sinjin Hawke, Pale Grey en J HUS een keertje op te zetten deze week.

Bokoesam – Solo

Girlpool – Powerplant

Kempi – DU4

First Hate – A Prayer for the Unemployed

PSY – PSY 8th 4X2=8





Sinjin Hawke – First Opus

Pale Grey – Ghosts



J HUS – Common Sense



