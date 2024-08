Jawel, het Black Lives Matter protest in Brussel was wel degelijk vreedzaam

Als je op Google zoekt naar de Black Lives Matter protesten van gisteren, word je meteen geconfronteerd met een berg aan negativiteit. Belgische media delen massaal video’s van de rellen die later op de dag ontstonden in de Matongébuurt van Brussel, en hebben het over een ‘grimmige afloop’ en het aantal arrestaties. Maar het rustige protest dat eerder die dag plaatsvond? Daar hoor je bijna niemand over. Daardoor missen heel wat mensen de betekenis van deze mooie protesten die gisteren duizenden mensen samenbrachten in Brussel, Antwerpen, Gent, Oostende, Halle en Luik.

Op politiek vlak kreeg de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) kritiek nadat hij ervoor koos om het protest toestemming te geven om door te gaan. Tegenstanders vonden dat hij daarmee de gezondheidsvoorschriften schond die nog steeds van toepassing zijn door het coronavirus. Een aantal van hen eisten zelfs het ontslag van de Brusselse burgemeester. Zelf staat Close achter zijn beslissing, en vindt hij dat andere politici te veel zoeken naar controverse.

Op sociale media werden beelden van het vreedzame protest opgevolgd door video’s die het politiegeweld laten zien en veroordelen dat gisteren helaas plaatsvond.

Niemand demonstreert voor zijn plezier. Het coronavirus bracht uiteraard risico’s met zich mee, maar een ding is zeker: meer dan 10.000 mensen in Brussel (en nog eens meer dan 1.000 in Antwerpen en andere steden) waren bereid hun gezondheid op het spel te zetten om samen een vuist te maken tegen racisme, politiegeweld en elke andere vorm van raciale ongelijkheid. Het was duidelijk dat deze ongelijkheid, die nog steeds een dagelijkse realiteit is voor velen onder ons, voor de protesteerders zwaarder woog dan het gevaar van de pandemie.

Ruim twee uur lang luisterden de demonstranten in Brussel aandachtig naar toespraken over vrede, bewustwording en liefde door activisten en organisaties zoals Justice for Mehdi. Mensen applaudisseerden en juichten hen toe met opgeheven vuisten.

Dit zijn de beelden die wij ons willen herinneren en die wij vandaag met jullie willen delen:

Foto : Yassine Atari

Foto : Yassine Atari

Foto : Yassine Atari

Foto : Yassine Atari

