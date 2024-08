Het Black Lives Matter-protest in de Bijlmer was het grootste tot nu toe

Lees hier meer over de Black Lives Matter-beweging in Nederland en de Verenigde Staten.

Terwijl burgemeester Femke Halsema zich in de Amsterdamse gemeenteraad moest verdedigen tegen het toestaan van de Black Lives Matter-demonstratie van vorige week maandag, waarbij demonstranten geen 1,5 meter afstand hielden, kwamen woensdagmiddag en -avond meer dan tienduizend mensen bijeen voor een nieuw protest tegen racisme en politiegeweld. Om ervoor te zorgen dat demonstranten ver genoeg van elkaar af stonden waren op het gras in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost 18.000 stippen gespoten, op 1,5 meter van elkaar.

Die plekken werden in de loop van de avond voor het overgrote deel gevuld door mensen van alle leeftijden en achtergronden, die zich solidair toonden met de strijd tegen racisme. Eerder was de demonstratie vanwege de verwachte drukte verplaatst van het naastgelegen Anton de Komplein naar het park. Die keuze bleek terecht: het protest van gisteren was het grootste in zijn soort van de afgelopen weken. Naast optredens en een minuut stilte voor slachtoffers van politiegeweld, werden er toespraken gehouden door onder meer Jerry Afriyie, rapper Henkie T van SBMG en activiste Margo Morrison.

Fotograaf Martine Kamara was bij het protest en maakte onderstaande foto’s.