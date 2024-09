‘Black Market’ onderzoekt de zwarte handel in alles van biefstuk tot Bugatti’s

In de show Black Market reist acteur Michael K. Williams, die onder andere Omar speelde in The Wire, de wereld over om de illegale handel in alles van peperdure auto’s tot bevroren biefstukken te onderzoeken.

In het eerste seizoen gaat Williams naar Zuid-Afrika, Londen en de VS om de mensen te ontmoeten die noodgedwongen hun brood verdienen in de ondergrondse economie. In Zuid-Afrika gaat hij het water op met de straatarme vissers van Hout Bay, die hun hoofd boven water proberen te houden door illegaal naar zeeoren te duiken. In New Jersey racet hij door de straten met gangs van jonge mannen die dure auto’s stelen en verschepen naar het buitenland via de haven van New York. In Londen ontmoet hij de drugsverslaafden die zich in de steek gelaten voelen door het systeem, en vlees uit supermarkten jatten en van deur tot deur verkopen om hun verslaving te bekostigen.

Black Market biedt een intieme kijk in de gevaarlijke levens van de mensen die buiten de reguliere economie om proberen te overleven.

