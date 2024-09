‘Blacka Brakka Jacka’ van Pietju Bell en Woenzelaar is een tutorial voor ramkraken

Zwart gaat nooit uit de mode. Als ik een aantal te gekke beautyblogs mag geloven kleedt het af, maakt het je hele look volwassen, matcht het met alles en zie je er geen vlekken op. Ideaal toch? Vandaag ben ik erachter gekomen dat een zwarte outfit ook uitermate geschikt is voor wanneer je met een gestolen bus een pinautomaat wil openmaken of wanneer je discreet iemands huis willen binnensluipen met een koevoet en sloophamer. Dat laatste heb ik geleerd door de video voor Blacka Brakka Jacka van Pietju Bell en Woenzelaar te bekijken, die vandaag bij ons in première gaat.

De zwart-witclip – die uiteraard door Teemong is geschoten – is een soort tutorial voor ramkraken. Shots van Pietju Bell en Woenzelaar, de squad en gelekte camerabeelden van hardhandig inbraken en ramkraken wisselen elkaar af in hoog tempo. Tussendoor scholen de Eindhovense rappers je bij in street smarts. Bekijk de harde en leerzame video hieronder.