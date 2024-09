Blaka Kane en Teemong veranderen ‘Bad and Boujee’ in een gevoelige ballad

Migos heeft met Bad and Boujee een nagenoeg perfect liedje gemaakt. De onheilspellende beat van Metro Boomin kabbelt swingend voort terwijl Offset, Quavo en Lil Uzi Vert fantastische verzen spuwen over een jongedame die ondanks haar niet te ontkennen badness opvallend genoeg ook haar klasse heeft behouden. Wat wil een mens nou nog meer? Nou, wat romantiek eigenlijk! Dat hebben Blaka Kane (die bizar veel weg heeft van Braz) en Teemong ongetwijfeld ook gedacht toen ze deze traphit omtoverden tot een weemoedige ballad. Uiteraard heeft Teemong ook een perfect op het thema aansluitende karaokeclip (het is namelijk een heerlijke meezinger) geschoten die je hieronder kun bekijken. Zet het liedje op en laat het je inspireren om op een roadtrip door Amerika te gaan met je geliefde.