Zo zag dertien uur lang raven in de Van Nelle-fabriek eruit

Je kan niet elke dag in een Unesco World Heritage-gebouw raven. Zaterdag wel: toen organiseerde het Blijdorp Festival haar eerste winter-editie in de prachtige Van Nelle-fabriek in Rotterdam, een bizarre locatie met grote glazen schachten, flinke loodsen en buiten twee kleine tenten met voornamelijk lokale dj’s. Binnen in de grote hal stonden Denis Sulta, organisatoren Nino&Frankie zelf, Serge Clone back to back met Gerd en als stomend einde de prachtige kortsluiting tussen Amsterdam en Rotterdam — Tom Trago back to back met Benny Rodrigues. Er was verder een live stage met onder andere Acid Arab en vooral De Likt die in het midden van zijn spectaculaire optreden nog even al crowdsurfend een gedicht opdroeg. Bekijk hieronder het fotoverslag van Raymond van Mil.