Blinde mensen vertellen ons hoe ze seksuele aantrekkingskracht ervaren

Seksuele aantrekkingskracht heeft vaak te maken met visuele factoren. Ook als je denkt dat je in de kroeg alleen mensen wil ontmoeten met wie je een een diepere connectie hebt, kan ik met zekerheid zeggen dat uiterlijk een belangrijke rol speelt.

In Nederland zijn 76.000 mensen blind. In het Verenigd Koninkrijk zijn dat er 225.000. Er zijn ongetwijfeld ook andere invloeden waar we op vallen. Maar wat precies vervangt de rauwe, instinctieve aantrekkingskracht die, voor mensen die kunnen zien, vaak gaat om uiterlijk?

Videos by VICE

Ik vroeg het aan reisblogger Tony Giles, artiest en bodybuilder Claire Lawrence, makeup vlogger Lucy Edwards en atlete Selina Litt. Ze zijn allemaal blind.

Selina Litt

Blinde mensen kunnen geen knappe mensen beoordelen, oogcontact maken of lichaamstaal lezen. Dat betekent dat we directe interactie nodig hebben voordat we seksuele aantrekkingskracht kunnen voelen. Een van de grootste misverstanden die over ons bestaat is dat we gezichten van mensen aanraken om te kunnen bepalen of we iemand aantrekkelijk vinden. Dat gebeurt niet. Voor mij is seksualiteit puur gebaseerd op instinct. Mijn hersenen weten meestal binnen vijf seconden of ik iemand leuk vind of niet.

Ik schets een beeld in mijn hoofd van hoe ik denk dat die persoon eruitziet. Misschien klopt het voor geen meter, maar dat kan ik toch onmogelijk controleren. Het is net als praten met iemand aan de telefoon en je je afvraagt hoe diegene eruit ziet. Ik kan die persoon niet zien, maar het mentale beeld dat ik van ‘m heb, heeft invloed op hoe ik ‘m vind.

Ik voel me over het algemeen sneller aangetrokken tot mensen die langer zijn dan ik. Ik ben maar 1.60 meter lang, dus dat zit vaak wel goed. Ik ben sportief, dus val ik op mensen die een gezonde leefstijl delen. Ik ben afgestudeerd in Engels, dus vind ik het leuk als een man welbespraakt is. Mannen kunnen hun aantrekkelijkheid vergroten door lekkere aftershave of douchegel te gebruiken. Geur speelt wel een grote rol denk ik, het speelt in ieder geval mee.

Tony Giles

Tony Giles in Oman. Tony heeft een boek geschreven over hoe het is om als blind iemand de wereld rond te reizen.

Bij mij draait het allemaal om persoonlijkheid. Ik voel me aangetrokken tot wat ze zeggen, hoe ze het zeggen, hun stem, accent, etc. Het ene accent stimuleert me meer dan de ander. Ik knap direct af op dat Engelse accent uit Birmingham!

Fysiek contact speelt vaak een grotere rol bij blinde mensen. Ik focus me op hoe zacht hun huid is en hoe hun haar aanvoelt. Zeker als het lang is. Als ik fantaseer, komen er beelden van vrouwen met donker haar naar boven. Dat komt waarschijnlijk omdat ik vroeger als kind zwart-wit foto’s kon zien – ook al ben ik blind geboren.

Ik hou vaak iemands arm of elleboog vast, zodat ze me de weg kunnen leiden en zodat ik de lengte, het gewicht en de structuur van hun botten kan onderscheiden. Vrouwen met dunne armen en een slanke taille vind ik minder aantrekkelijk dan vrouwen met iets meer vorm. Ik vind sommige stoffen van kleding ook fijn om te voelen. Zachte stoffen zijn stimulerend. Ik hou van zijde, kant en leer. Het geluid van hoge hakken op een harde vloer wind me ook op.

Volgens mij denken sommige mensen dat blinde mensen zich niet seksueel aangetrokken kunnen voelen, dat is onzin. Ik heb negen jaar een relatie gehad waarin ik seks had. En er zijn blinde mensen over de hele wereld die dat hebben.

Kijk hier ook naar ons bezoekje bij ‘Rubber Wim’.

Claire Lawrence

Ik vind een man die heel lekker ruikt en een mooie stem heeft heel erg aantrekkelijk. Voor mij is fysiek contact belangrijk, en ik vertrouw op mijn tast om dingen in kaart te brengen, dus ook om lichamen te leren kennen. Ik ben bodybuilder, dus ik vind het fijn als een man ook lekker aanvoelt. Toen ik jong was vond ik sportieve fitnessgasten helemaal niets, maar nu ik zelf zo sportief ben vind ik het juist heel fijn als een man mijn liefde voor fitness met mij deelt. Ik voel me seksueel ook het meest aangetrokken tot het beeld van een gespierde man, maar wie heeft dat nou niet?

Ik voel me aangetrokken tot andermans lichaamsdelen die ik bij mezelf ook heel mooi vind. Ik vind m’n eigen schouders en rug heel lekker aanvoelen, en ook de spieren in m’n benen. Als ik fysiek contact met iemand heb, wil ik dat diegene net zo lekker of zelfs beter aanvoelt.

Hoe iemand ruikt is ook iets waardoor ik een connectie maak. Ik kan geil worden van een luchtje, maar aan de andere kant kunnen bepaalde mannengeuren me ook misselijk maken. Ik train elke dag in een sportschool en ik wordt daar vaak genoeg geconfronteerd met stinkende mannen. Al ben je Idris Elba, als je zo ruikt zou ik zeggen: Nee, dank je.

Lucy Edwards

Ik heb mijn verloofde, Ollie, ontmoet toen ik nog kon zien, dus ik weet hoe hij eruit ziet. Mijn seksuele aantrekking naar hem toe is wel veranderd sinds ik blind ben. Het werkt nu meer op emotioneel niveau. Ik hou van flirterige woordjes, en geur speelt ook een belangrijke rol. Ik hou ervan als hij een lekkere aftershave gebruikt, en ik hou van de geur van zijn t-shirt als het gewassen is met lavendelwasmiddel.

Als het aankomt op beroemdheden, vind ik stemmen aantrekkelijk. Ik zeg altijd tegen Ollie dat ik acteurs met een Iers accent sexy vind. Ik luister nu ook vaak naar mijn zus als het over uiterlijk gaat. Zij laat me weten welke beroemdheden knap zijn, en welke niet. Sommige mensen gaan ervan uit dat blinde meisjes iedereen leuk vinden, omdat we toch niks kunnen zien, maar dat slaat nergens op. Als er de afgelopen jaren met me geflirt werd in een kroeg, vroeg ik me weleens af of ze denken dat ik makkelijker ben, omdat ik blind ben. Dat is simpelweg niet waar.

Dit artikel verscheen eerder op VICE UK.

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties.