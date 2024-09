Bloed van jonge mensen zou kunnen werken tegen veroudering

Het idee dat het bloed van jonge mensen een magisch middel tegen veroudering is, is een van de meest heerlijk macabere thema’s in sprookjes en horror. De IRL belichaming van dit idee was misschien wel de Hongaarse gravin en seriemoordenaar Elizabeth Bathory, die volgens de verhalen baadde in het bloed van jonge maagden, naast detalloze vampierverhalen die ook hun duit in het zakje doen. En zelfs nu nog wordt er geloofd in de verjongende krachten van jong bloed – iets wat bijvoorbeeld ondernemer Peter Thiel niet onder stoelen of banken steekt.

Blijkbaar schuilt er daadwerkelijk iets in dat geloof. In een nieuw college, “Young Blood for Old Brains,” duikt neurologieprofessor Tony Wyss-Coray van Stanford in zijn jarenlange onderzoek naar de vreemde gevolgen van het delen van bloed. Niet tussen mensen, gelukkig, maar tussen muizen van verschillende leeftijden.

Het gehele college, dat donderdag gepost werd, is hieronder volledig beschikbaar. Als je niet goed tegen bloed kan, wees dan gewaarschuwd: voor de techniek die ze gebruiken, worden twee muizen letterlijk aan elkaar genaaid.

“De manier waarop we dit meestal doen […] we koppelen een muis van drie maanden oud, wat ongeveer overeenkomt met een 20-jarig mens, aan een 18 maanden oude muis, wat overeenkomt met een 65-jarig mens,” legt Wyss-Coray uit in het college. “We laten ze dan vijf weken samen en stellen vragen over moleculaire veranderingen, subcellulaire veranderingen, cellulaire veranderingen en zo voort.”

Het aan elkaar hechten van twee muizen van verschillende leeftijden lijkt een soort heidense mengeling van bloedmagie en gestoorde wetenschap – het zal dus niemand verbazen dat de techniek door dierenrechtenactivisten bekritiseerd is.

Maar hoewel de techniek controversieel is, wordt deze al 150 jaar toegepast en suggereert het consistent dat oude individuen gezondheidsvoordelen ervaren bij het delen van bloed en plasma met hun aangehechte soortgenoot. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld gevonden dat de hersenen van oudere muizen meer synaptische activiteit, neurogenese en plasticiteit vertonen, omdat ze een bloedsomloop delen met een jongere muis.

De onderliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan deze effecten zijn onbekend, maar meerdere teams werken aan het oplossen van dit mysterie om het uiteindelijk bij mensen toe te passen. Wyss-Coray is als directeur van het Alzheimer Research Center van Stanford in het bijzonder geïnteresseerd in de heilzame neurologische effecten van jong bloed.

Sinds kort behandelt hij dus ook menselijke Alzheimer-patiënten met plasma dat gewonnen is uit jongere mensen. De resultaten van die experimenten worden in de komende maanden verwacht, volgens Science.