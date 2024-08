Bloederige auto-ongelukken om je vloer mee op te fleuren

Erin M. Riley weeft tapijten van verwoestende taferelen. In Portrait of a father zie je bijvoorbeeld een vrachtwagen die zich in de berm langs de snelweg rond een elektriciteitsmast heeft gekruld. Linksboven lees je de tekst “you don’t deserve my forgiveness,” waardoor je toch gaat vermoeden dat de gecrashte vrachtwagen nog een diepere betekenis heeft. De kunstenaar vertelt ons dat ze met haar tapijten aandacht wil vragen voor de impliciete vormen van geweld waarmee vrouwen dagelijks te maken hebben. In dit geval is de – toch wel expliciet kapotte – vrachtwagen een metafoor voor “hoe seksueel geweld ons omverblaast,” licht de kunstenaar toe.

Riley maakte eerder een serie tapijten van naaktselfies, als een soort eerbetoon aan deze digitale vorm van voorspel. Ze vindt dat doordat een groot deel van onze levens zich op telefoons en computers bevindt, onze lichamen een gek bestaan hebben gekregen. “Intimiteit en seks zijn veel abstracter geworden,” zegt Riley, en daarom voelt ze de behoefte om de digitale momenten van intimiteit in een fysieke vorm te bewaren. Zodoende is ze niet alleen naaktfoto’s gaan weven, maar ook chatgesprekken en screenshots van internetporno.

“Dit zijn de momenten waardoor we ons vaak onzeker, kwetsbaar of zelfs paranoïde door voelen,” zegt de kunstenaar. “Ik probeer boven die momenten uit te stijgen, maar tegelijkertijd wil ik me er ook zeker niet voor afsluiten en een kluizenaarsbestaan gaan leiden.”

Hieronder zie je meer van haar werk:

Self Portrait 4, wool, cotton, 48 x 51 in, 2017

Restraint, wool, cotton, 48 x 32 in, 2016

Head On, wool, cotton, 100 x 50 in, 2016

Unsolicited, wool, cotton, 48 x 65 in, 2017

Breaking, wool, cotton, 48 x 43 in, 2017

Liar, wool, cotton, 48 x 32 in, 2016

Gash 2, wool, cotton, 40 x 48 in, 2016

Valentines Trash, wool, cotton, 48 x 44 in, 2016

Simple, 48 x 41 in, 2017

Gash 1, 48 x 37 in, 2016

Op de website van Erin M. Riley zie je meer van haar werk.