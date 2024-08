Bloedneuzen en snotklodders: foto’s van de UFC Fight Night in Rotterdam

Dat is gelukkig ook precies wat ik kreeg. Gisteravond vond in Ahoy Rotterdam namelijk UFC Fight Night 115 plaats, met Volkov tegen Struve als main event.

Een enorm knokfestijn in ons eigen land, maar wel met een affiche dat op zijn zachtst gezegd teleurstellend was. Toch was de avond een positieve verrassing, omdat alle vechters zich het snot voor de ogen knokten. Gelukkig hebben we er foto’s van.

Alle foto’s door David Meulenbeld.

Er deden helaas maar weinig Nederlanders mee. Door het uitvallen van Germaine de Randamie kwam het op Stefan Struve en Siyar Bahadurzada (die met de vlag van Afghanistan opkomt) neer om de Nederlandse trots te verdedigen. Voor de rest van de namen zou je het ook niet doen. De meesten waren debuterend of stonden laag in het klassement. Ik ging er eerlijk gezegd vanuit dat de meeste vechters te onbekend zouden zijn om mensen te overtuigen om een kaartje te kopen.

Toch zaten er zo’n tienduizend toeschouwers te joelen in Ahoy. En ondanks de soms nietszeggende namen op de kaart werd het een bloederig knokfestijn, waarbij bijna geen enkel gevecht tot een juryoordeel ging. Tijdens de prelims zat het ‘Sportpaleis’ al behoorlijk vol en dat was niet gek.

Magomedsharipov liet meteen flamboyante moves zien, zoals donkey kicks, spinning back fists en rende zelfs a la Pettis eventjes tegen de kooi op. Dat hij daarbij zijn tegenstander volledig miste, leek niemand iets uit te maken. Taisumov sloeg in de eerste ronde al de heilige geest uit Silva, die iets te gretig op zijn tegenstander afstapte. En Till tegen Velicovic was misschien het leukste duel van de avond. Het gevecht was bot en sportief tegelijk. De twee knuffelden elkaar halverwege de ronde, waarna ze elkaar wederom de hersens in sloegen met een brede glimlach op het gezicht. Uiteindelijk won Till, die net te vaak stoten ontweek en antwoordde met verwoestende ellebogen.

Ook tijdens de main card zat ik op het puntje van mijn stoel. Reneau die het eigenlijk tegen Germaine de Randamie moest opnemen, stond in de kooi tegenover de Braziliaanse Bernardo. Dit gevecht gebeurde bijna volledig op de mat. Na een hoop pogingen tot rear naked chokes, arm bars en leg bars won de veertigjarige Amerikaan met een bloederige ground and pound. Bahadurzada nam het op tegen debutant Wilkinson. Het was zo’n gevecht waarbij je wist dat de KO elk moment kon vallen. Elke uithaal werd gegooid met de bedoeling om de tegenstander direct uit te schakelen en elke misser echode door de arena. Kortom, er werd een boel langs elkaar heen gemaaid totdat de Amsterdamse Afghaan zijn tegenstander uiteindelijk neer kreeg.

En dan was er natuurlijk het hoofdgevecht tussen Struve en Volkov. De Nederlander werd als held onthaald door de toeschouwers, maar zijn blik en lichaamstaal stonden van moment nul al op onweer. Volkov kwam juist als een moordlustige Russische slechterik opdraven en stond te lachen aan de andere kant van de octagon. Struve deed in de eerste ronde een overtuigende poging om die glimlach van Volkovs gezicht te vegen met goede getimede knieën en opstoten. Toch kreeg de Rus de overhand en kon hij veel te vaak te dichtbij de boomlange Nederlander komen. Uiteindelijk stortte de ‘Skyscraper’ in de derde ronde in.

Rusland domineerde de avond in Rotterdam, maar ons plezier was er niet minder om. Bekijk hieronder de rest van de foto’s die David Meulenbeld van het spektakel maakte:

