Bloemige calvados- en vermoutcocktail

Voor 1 cocktail

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 20 minuten

Benodigdheden

525 milliliter water

170 gram honing

8 gram verse munt, extra voor garnering

3 gram verse goudsbloem, extra voor garnering

1 gram gedroogde roselle, extra voor garnering

45 milliliter rosé vermout

10 milliliter calvados

15 milliliter verjus

verse alpenaardbeien voor de garnering (gewone aardbeien zijn ook oké)

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Breng 500 milliliter water aan de kook. Doe de honing in een hittebestendige maatbeker. Doe de munt, goudsbloem en de roselle in een theepot. Giet 125 milliliter kokend water over de honing, roer om het op te laten lossen, zet het opzij en laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Giet de overgebleven 400 milliliter water over de verse en gedroogde kruiden, laat 4 minuten trekken, zeef de kruiden en zet in de koelkast om volledig af te laten koelen.

2. Wikkel een groot stuk ijs in een theedoek. Gebruik de achterkant van een grote houten lepel om het ijsblok 3 tot 4 keer te slaan, zodat het breekt. Doe het gebroken ijs in een cocktailshaker. Voeg vermout, calvados, verjus, 15 milliliter honingsiroop en 60 milliliter thee toe. Schud ongeveer 30 seconden, totdat het koud is.

3. Giet de cocktail in een hoge kom of je lievelingsmok met een groot stuk ijs. Garneer met munt, goudsbloem, enkele roselleblaadjes en 2 of 3 aardbeien.