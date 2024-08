Bloemkoolgratin met gigantisch veel kaas en spek

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 50 minuten

Ingrediënten

60 gram ongezouten boter, plus extra om in te vetten

1 grote bloemkool in roosjes (750 gram)

zeezout en versgemalen zwarte peper naar smaak

220 gram gerookt spek, in plakken

1 middelgrote ui, fijngesnipperd

75 gram bloem

375 ml slagroom

375 ml volle melk

420 gram cheddar, geraspt

Bereidingswijze

1. Breng een grote pan met royaal gezouten water aan de kook. Voeg de bloemkoolroosjes toe en kook 2 tot 3 minuten gaar genoeg dat je er met een mes in kunt prikken. Giet af en zet apart op het aanrecht.

2. Verwarm de oven voor op 190 °C. Verwarm een grote sauspan op middelhoog vuur en bak het spek in 8 minuten knapperig. Draai ze 1 keer om tijdens het bakken. Leg het uitgebakken spek op keukenpapier, laat het wat afkoelen en verkruimel het spek.

3. Voeg de 60 gram boter en de ui toe aan de pan waar je het spek in hebt gebakken. Laat de ui in 7 minuten lekker zacht worden. Roer de bloem erdoor en laat deze 2 minuten zachtjes meebakken. Voeg de melk en slagroom bij het bloemmengsel terwijl je met een garde in de pan roert. We hebben geen zin in klontjes in de saus. Laat het mengsel 10 minuten zachtjes koken en indikken terwijl je blijft roeren.



4. Roer de bloemkoolroosjes door de saus en breng op smaak met zout en peper. Roer nu de helft van het spekkruim erdoor en stort alles in een ingevette ovenschaal van 20 bij 20 cm. Zorg dat alles gelijk verdeeld is in de schaal en strooi dan de cheddar over het geheel en de rest van de bacon. Bak in 20 tot 25 minuten goudbruin in de oven.