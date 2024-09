Anime en art nouveau komen samen in deze sensuele portretten van vrouwen

This article contains adult content.

De sensuele vrouwenfiguren in de schilderijen van Audrey Kawasaki en Stella Im Hultberg tonen een duidelijke vermenging van oosterse en westerse esthetiek. Het lijkt eigenlijk wel of de Europese art nouveau en de anime-stijl, die we eerder linken aan de Aziatische cultuur, hier op een passende manier samengaan.

Audrey Kawasaki groeide op in een Japans gezin in Californië. In haar werk is de invloed van beide culturen duidelijk merkbaar. Het is correct geschilderd en tot in de puntjes in orde, maar toch zie je ook overdreven vormen, die we dan weer meer aan manga doen denken. Het vaste onderwerp van haar schilderijen is een jonge vrouw die een soort ongrijpbare muze zou kunnen voorstellen. Het meisje straalt jeugdigheid en onschuld uit, maar is ook erotisch, en dat zorgde al meerdere keren voor controverse. “De meisjesfiguur is voor Kawasaki een expressie van de vrijheid van de kunstenaar,” vertelt Thinkspace Gallery – de galerij waar Kawasaki’s werk momenteel te zien is – over de keuze van Kawasaki voor dit personage. “Het is een middel waarmee Kawasaki de vrouwelijke seksualiteit onderzocht heeft.”

Kawasaki begint bij elk werk door een potloodtekening te maken op een houten paneel, wat haar favoriete oppervlak is door zijn “warmte en natuurlijke oneffenheid.” Zodra ze een tekening af heeft, wordt het paneel ingesmeerd met een soort gel en daarna gebruikt Kawasaki olieverf en geeft ze het schilderij z’n uiteindelijke vorm.

Rhapsody (2016), Audrey Kawasaki, Ole en grafiet op een houten paneel, 24″ × 24″, 61 × 61 cm

Wandering (2016), Stella Im Hultberg, Acryl op hout, 20″ × 16″, 51 × 41 cm

Stella Im Hultberg is van Zuid-Koreaanse afkomst, maar woont al geruime tijd in Amerika. Bij haar werken overheerst meestal één kleur, maar op bepaalde plaatsen brengt ze een sterk contrast aan met wat andere kleuren. Ze gebruikt hiervoor verschillende materialen, zoals sumi inkt, acryl, waterverf en kleurpotloden. In haar schilderijen combineert ze abstracte elementen met scherpe figuratieve tekeningen. Zo zijn er decoratieve bloempatronen en kleurrijke landschappen te zien in de achtergrond van zorgvuldig getekende portretten. Werken zoals Regretfully Yours tonen de innerlijke strijd die zich bij Stella Im Hultberg afspeelt, die van tussen een expressieve schilder en een kieskeurige illustrator.

Regretfully Yours (2016), Stella Im Hultberg, Acryl op hou, 11” x 14”, 28 x 36 cm

Reverie (2016), Audrey Kawasaki, Olie en grafiet op een houten paneel, 13″ × 14.5″, 33 × 37 cm

Drawing 04 (2016), Audrey Kawasaki, Inkt, grafiet en gekleurd potlood op papier, 6” x 8”, 15 x 20 cm

De beide kunstenaars zijn momenteel tot 3 december te bezichtigen in de Thinkspace Gallery in Californië. Kawasaki is er met de expositie Interlude en Stella im Hultberg met hollow resonance. Op de website van de galerij kom je meer te weten over beide tentoonstellingen. Om meer werk te zien van Audrey Kawasaki, kun je terecht op haar website. Om meer te zien van Stella Im Hultberg, klik hier.