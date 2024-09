Blote mannen verstopt in tapijt en kilo’s frutti di mare

Met een naakt lijf kom je als kunstenaar een heel eind. Maar dan moet je het nog aankleden. De Franse fotograaf Mehryl Levisse heeft daar wel een paar ideetje voor. In zijn nieuwste tentoonstelling Birds of a feather fly together in New York zie je mannenlichamen die op wel erg bijzondere manieren verstopt zijn. De een zit van top tot teen onder de frutti di mare, van de ander zie je alleen de blote bips tussen het tapijt vandaan komen.

‘Faire tapisserie’

De kleurrijke foto’s staan in schril contrast met hoe je Levisse zelf zou aantreffen. De kunstenaar hult zichzelf het liefst in een simpel zwart shirt en wil het liefst niet dat mensen hem een surrealist noemen, terwijl zijn werk juist grotesk en absurd is. De setting van zijn kunstwerken bereidt hij goed voor en dat kost hem van begin tot eindproduct meestal drie weken. Elk detail denkt hij uit en hij voert dat in zijn eentje uit op de set. Ook wil hij enkel en alleen zijn eigen materialen gebruiken, die hij vervolgens kan hergebruiken voor nieuwe projecten.

‘Marrée basse sur table d’élevage’

“Mijn hele tentoonstelling is gebouwd rondom het idee dat alles van binnen leeft,” voegt hij daaraan toe. “De lichamen leven, maar er hangt een gevaarlijke sfeer omheen; de stekels rondom de maskers doen je denken aan voodoo.” Het is typerend voor de stijl van Levisse dat mysterie, duisternis en intimiteit samenkomen.

‘Le lieu reposé du chevreuil’

