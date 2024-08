Blote mensen en liters honing

Kunstenaar Blake Little drapeert voor zijn nieuwe fotoserie Preservation schaamteloos emmers vol honing over het menselijk lichaam; van baby’s tot atleten, tot een 85-jarige bejaarde vrouw, ze krijgen allemaal een volle lading van de goudkleurige stroperige drab over zich heen. De fotograaf gebruikte het plakkerige voedsel om het verschil van variërende lichamen, leeftijden en rassen bloot te leggen, als vliegen die zijn gevangen in barnsteen. “De honing heeft als kracht om mensen te democratiseren, om ze op een soort universele manier te transformeren,” legt Little uit in de behind-the-scenes video hieronder.

“Blake was geïntrigeerd door de transformerende kracht van honing.. hoe het vorm kan verdraaien en versterken, fysieke perfectie kan blootleggen, weerzin kan opwekken en tegelijkertijd onsterfelijkheid en de dood kan suggereren”, legt curator Kenneth Lapatin van het J. Paul Getty Museum uit. Vorig jaar werden de foto’s in boekvorm uitgegeven. We raden Little aan om zijn honing op de tap te zetten.

Videos by VICE

Bekijk hieronder een filmpje hoe Little’s in honing bedekte creaties tot leven komen:

“Angelina en Paul,” 2014

“Paul,” 2012

“Devion,” 2012.

“Moxie,” 2014

“Catherine,” 2012

“Sarah, front” 2012

Dit artikel verscheen eerder op Creators NL