Blotige bezoekers van Milkshake die nog net op Instagram mogen

Onder de gaydar – verhalen waarin onzichtbare lhbt+’ers zichtbaar worden

Terwijl je op de meeste festivals in Nederland vooral blote mannenborsten tegen het lijf loopt, is dit op Milkshake Festival heel anders. Vrouwen, transgender personen en dragqueens- en kings paraderen daar in hun mooiste pakjes, en niet zelden bestaat zo’n outfit uit zo weinig mogelijk kleding. Tepelkwastjes, een doorschijnend gaasje, een set leren riempjes, een glitter-bh of gewoon bloot – tepels en tieten kunnen in alle veiligheid tentoon worden gespreid op het Milkshake-terrein in het Amsterdamse Westerpark, zonder dat je bang hoeft te zijn voor een ploert (m/v/anders) die het wel leuk lijkt om hier ongevraagd in te knijpen.

Fotograaf Roos Pierson ging voor Broadly naar Milkshake en legde de meest naakte bezoekers vast die nog net op Instagram mogen.