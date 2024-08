Blu Samu is het verrassendste groentje uit de enorme pan groentesoep genaamd Brussel

Het meest aandoenlijke fragment op het youtubekanaal van het Vlaamse radiostation MNM is zonder twijfel de intro van Ode to the Sun van Blu Samu. De manier waarop de Antwerpse artiest haar baas bedankt dat ze eerder weg mag om in een radioshow een droom na te jagen, zou inspiratie moeten zijn voor iedereen die elke dag met tegenzin naar kantoor aan het forensen is. En laat het ook een inspiratie voor jou zijn, beste lezer, want het is inmiddels langer dan een jaar geleden dat ze daar te gast was, en inmiddels is de rapper/zangeres een van de meest veelbelovende namen uit het schommelende muzieklandschap van België.

Afgelopen weekend was ze te bewonderen op Best Kept Secret, en volgende week zaterdag staat ze op Fire is Gold-festival. Wij hosten daar een eigen podium, en we zouden het ontzettend leuk vinden als je langskomt. En Blu Samu ook. Dat weet ik, want ik belde haar vorige week om alvast kennis te maken. Nog voor ik goed en wel verbinding had gemaakt begon ze zich al te verontschuldigen.

“Als ik op een of ander moment je accent overpak, is dat echt niet expres,” legt ze uit. “Het is gewoon zo lekker om tegen een Hollander ook Hollands proberen te praten. Ik heb maar één gesprek nodig om zelf ook helemaal ‘leuk toch!’ en ‘geweldig!’ te doen. Maar als ik terug ben in Brussel ben ik het ook zo weer kwijt.”

Ook legde ze me eerst even uit dat ze hiphop in het Nederlands veel moeilijker vindt. “Het is geen makkelijke taal, hè? Ik had er op school ook altijd moeite mee. Alles wat ik las was Engels, en daarom begon ik ook te schrijven in het Engels. Er zijn niet veel mensen die mij in het Nederlands aanspreken.”



Noisey: Ik merk dat heel veel Vlaamse rappers liever in het Engels muziek maken.

Blu Samu: Ja, ik denk dat het makkelijker is voor die mensen om zich te identificeren met het Engels. Als je kijkt naar Antwerpen zie je dat het vaak mensen zijn met een andere etnische afkomst, en dan kun je snel naar Engels switchen. Ik deed dat al toen ik in Portugal woonde, omdat ik elke dag naar Cartoon Network keek.



Daar ben je opgegroeid?

Ja, tot m’n zesde woonde ik daar. Toen ik naar België kwam was ik dus bezig met Engels en Portugees.



En nu spreek je Nederlands, Frans, Portugees en Engels?

En een beetje Spaans en Duits. Ik begrijp het volledig, maar praten is moeilijker. En allemaal door televisie. Ik keek enorm veel anime.

Ah, ja. Dat verklaart misschien waarom Samu staat voor Samurai.

Ja, een beetje wel. Een maatje van mij stelde de naam Samurai voor omdat ik zo into anime en Japan was. Maar ik vond dat iets te veel klinken als de volgende hype-rapper die over Japan wil rappen, dus dat wilde ik niet doen. Maar we zochten toch naar iets wat catchy is, en daar kwam Samu van.

Wat vind je zo sick aan de Samurai?

Hun erecode. Ze zijn er om te strijden, maar willen nooit valsspelen.



Heb je zelf ook zo’n erecode?

Ja, vooral naar mezelf. Als ik niet blij ben met wat ik doe, stop ik ermee. En ik denk daar enorm veel over na, dus kan ik het me niet veroorloven om iets te doen waar ik niet volledig achtersta. Dat werkt niet. En als je naar mijn vriendengroep kijkt zie je stuk voor stuk eerlijke mensen, die goed communiceren met elkaar. Dat is het belangrijkste in een erecode.



In hoeverre speelt de Vlaamse culinaire sensatie ‘samurai-saus’ hier een rol in?

Ja, dat is wel echt lekker. Maar niet m’n favoriet: dat is looksaus. Lekker stinken uit je bek – heerlijk.

Wat vond je van Tom Cruise in The Last Samurai?

Ja, good job toch? Hij heeft de Samurai eer aan gedaan.

We dwalen af. Wat ik eigenlijk wilde vragen: ik merk dat jij – en andere rappers uit Vlaanderen – veel minder de nieuwe traphype uit Amerika overnemen. Het blijft toch een beetje boom bap. Hoe komt dat?

Ik denk dat dit vooral komt omdat mensen in Brussel een open en nonchalante vibe om zich heen hebben. Iedereen doet waar die zin in heeft, en daarom denk ik dat ze niet echt meegaan in een hype. Niemand gaat een trapalbum maken omdat iedereen trap wil horen – ze zijn meer op zoek naar een eigen vibe. Daardoor krijg je ook meer experimentele dingen, omdat iedereen op zoek is.



Je woont nog niet zo lang in Brussel, want je komt uit Antwerpen. Zie je verschil tussen die twee steden?

Ik woon daar nog maar anderhalf jaar, maar het heeft nu al heel veel gedaan voor mijn carrière. Mensen willen samenwerken, lenen hun studio uit, Le 77 neemt me mee naar concerten. Ik denk dat mensen in Antwerpen meer individualistisch bezig zijn. Ik heb altijd het gevoel dat Brussel een goeie groentesoep is, met allemaal verschillende groentjes erin. Dat kan ook door de Franse taal komen.



Als Brussel een groentesoep is, welke groente ben jij dan?

Ik denk selderij of de patatjes. Ja, ik denk de patatjes. Het hoeft er niet per se te zijn, maar de hele soep smaakt lekkerder als het er wel is.

Wel handig, ook als je veel in Nederland wil optreden.

Ja! Ik had ook nog een nieuw liedje geschreven, speciaal voor op Best Kept Secret. Al een tijdje ben ik op zoek naar een maat van mij die in Holland woont, maar ik ben hem kwijt.



Kwijt?

Ja, totaal uit het oog verloren. Maar ik mis hem wel, dus het podium is een mooie plek om hem te vragen of hij z’n Blu even wil contacteren. Dat komt vast goed. Ik hoop dat hij het hoort.



Zo groot is Nederland nou ook weer niet. Het is bijna onmogelijk om iets écht kwijt te raken.

Ik hoop het ook, ik hoop het ook.

En anders kun je hem altijd nog zelf gaan zoeken, of ben je daar te druk voor?

Ik wil in juni nog een nieuw project uitbrengen, dus ik ben druk met de laatste aanpassingen. Promo en videoclips kosten wel tijd. Elke dag wakker worden om negen uur.



Haha, het lijkt bijna op werken.

Ja, voor iedereen die denkt dat ik pas in de namiddag opsta: dat is lulkoek. Er gaat meer tijd in zitten dan mensen om me heen soms beseffen, en er wordt snel gedacht dat er anderen zijn die al het werk voor me doen nu het beter gaat. Maar dat is niet zo.

