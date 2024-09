In deze aflevering van Autobiographies ontmoeten we Nigel Sylvester. Nigel groeide op in New York, trok de aandacht van Dave Mirra, en veroverde al snel de BMX-wereld. In deze video vertelt hij hoe zijn opvoeding zijn passie voor BMX’en heeft beïnvloed, de raciale stereotypes die moest overwinnen in zijn carrière, en hoe hij een ongebruikelijke kijk op de sport heeft ontwikkeld.