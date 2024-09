Bo Taoshi is de absurde sport van het Japanse leger

Het lijkt een beetje op levend stratego, maar dan groter en veel agressiever.

Het idee is simpel, maar de uitvoering is bijzonder gecompliceerd. Om te beginnen heb je driehonderd man nodig die het oké om mee te doen. Die deel je vervolgens op in twee teams van honderdvijftig, die moeten proberen de paal van het andere team om te gooien. Zoals je kan zien ziet het er een beetje uit als een scrum bij rugby, met verdedigers die proberen de energieke aanvallers tegen te houden.

Bo-taoshi is fysiek nogal veeleisend. De sport wordt ook op scholen in Japan gespeeld, maar dan in een minder heftige vorm. Het werd in 1954 uitgevonden in de Japanse legeropleiding en elk jaar moeten de nieuwe rekruten meedoen met het spel.

Het lijkt op één grote chaos, maar toch heeft elke speler een unieke rol. Sommige moeten tot op het laatste moment achterblijven om uiteindelijk toch de paal van de tegenstander te bestormen en om te krijgen. Anderen zitten onderin de massa van mensen om de paal vast te houden, wat waarschijnlijk wel de gevaarlijkste rol is.

