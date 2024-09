Bob Dylan kondigt een driedubbelalbum aan

Bob Dylan heeft de laatste jaren veel nummers van Sinatra op zijn eigen manier ingevuld. De twee laatste albums die hij uitbracht, Tempest – Shadows in the Night en Fallen Angels, bevatten ook covers. Dylan zelf heeft overigens helemaal niets met het woord ‘ cover’. ”Ik ben helemaal niet bezig met deze nummers coveren”, vertelde hij aan Rolling Stone vorig jaar. ”Die nummers zijn al zo vaak gecoverd, ze zijn bedolven onder de covers. Mijn band en ik zijn eigenlijk aan het puinruimen. We halen de nummers onder het puin vandaan en blazen er nieuw leven in.”

Hoe Dylan de liedjes weer tot leven wekt is adembenemend. Zijn optreden van The Night They Called It a Day op een van de laatste Late Night shows van David Letterman, was angstaanjagend maar gracieus. Er is echter veel meer literatuur te vinden van de Nobel laureaat dan dat optreden, en je hoeft er niet lang voor te zoeken. Ondanks dat de muziek weer tot leven is gewekt door Dylan, ontsnapt het gevoel niet dat het een afscheidslied is voor de Amerikaanse twintigste eeuw. Het verleden wordt ontleed en verkocht en dat geeft de platen een ontluisterend emotioneel gevoel.

Nu kondigt Dylan een driedubbelalbum aan, Triplicate. Het is de eerste plaat sinds hij vorig jaar de Nobelprijs voor de Literatuur won. De drie cd’s hebben alle drie een ander thema: ‘ Til The Sun Goes Down is herfstachtig, Devil Dolls gaat over gepassioneerde liefde en de consequenties daarvan en Comin’ Home Late werkt uiteindelijk naar hoop toe. Er zullen meer Sinatra-covers of puinontruimingen volgen, waaronder The Best Is Yet To Come en September of My Years.

Vandaag werd er door Dylan een andere Sinatra plaat gereleaset. I Could Have Told You uit 1959 was een extraatje voor de aankondiging van Triplicate. Beluister de track hieronder.