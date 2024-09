Bobmo is nu Hugues Rey en laat meteen nieuwe liedjes horen

Er zijn van die artiesten naar wie je een paar jaar terug weleens luisterde, maar inmiddels compleet uit je leven zijn verbannen. Opeens komen ze dan op een lome vrijdagmiddag met twee nieuwe tracks, een albumaankondiging én een alias, en hoor je dat die nummers stiekem best wel vet zijn. Zo gaat dat dus vandaag met Bobmo, of eigenlijk Hugues Rey nu, want de producer die ooit zo in die Franse electro- en house-hoek zat is terug met muziek waarin je zijn eerdere werk helemaal niet meer terughoort.

Luister maar eens naar Mass Control, met al zijn onaardse geluidjes en fijne claps. Of Infiniti dan, met die hoge, tokkelende synthesizers waar je niet op kan dansen zoals Bobmo dat altijd van je verwachtte. Op 7 april rolt label New Dawn het nieuwe album Communication uit, dat tien liedjes bevat. Op deze website kun je snippets van elk nummer beluisteren en het klinkt allemaal behoorlijk tof. Wellicht dat Hugues Rey een langer leven in mijn goudvisgeheugen is beschoren dan zijn schaduw Bobmo.