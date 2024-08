Boef en Robert Kranenborg hebben de vibe-lat wel erg hoog gelegd

Er is gisteravond iets gebeurd op televisie waardoor de geboorte van het kindje Jezus en de MTV-Award van Lil Kleine ineens totaal oninteressant zijn geworden. Wat is dat dan, vraag je? Nou: Boef ging samen met Robert Kranenborg op een leuke citytrip en het was insane gezellig, maar vooral ook diep ontroerend.



Reisprogramma’s met BN’ers zijn erg gaande de laatste tijd. Het is alsof we op het gebied van traveltainment op een onbewaakt moment collectief in slaap vielen, en bij het ontwaken Floortje Dessing en Chris Zegers ineens niet leuk genoeg meer waren. Nee, om de aandacht vast te houden moet er een walgelijke hoeveelheid Bekende Nederlanders mee het vliegtuig in. RTL5 heeft gisteren een nieuwe standaard voor reisprogramma’s gezet.





Lees verder op Noisey.