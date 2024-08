Boef en Robert Kranenborg hebben de vibe-lat wel erg hoog gelegd

Er is gisteravond iets gebeurd op televisie waardoor de geboorte van het kindje Jezus en de MTV-Award van Lil Kleine ineens totaal oninteressant zijn geworden. Wat is dat dan, vraag je? Nou: Boef ging samen met Robert Kranenborg op een leuke citytrip en het was insane gezellig, maar vooral ook diep ontroerend.

Reisprogramma’s met BN’ers zijn erg gaande de laatste tijd. Het is alsof we op het gebied van traveltainment op een onbewaakt moment collectief in slaap vielen, en bij het ontwaken Floortje Dessing en Chris Zegers ineens niet leuk genoeg meer waren. Nee, om de aandacht vast te houden moet er een walgelijke hoeveelheid Bekende Nederlanders mee het vliegtuig in. RTL5 heeft gisteren een nieuwe standaard voor reisprogramma’s gezet.

In het nieuwe programma Celebrity City Trip nemen twee Bekende Nederlanders elkaar op sleeptouw door hun favoriete stad. De koppels die ze hiervoor hebben opgeduikeld zijn van buitenaards niveau: Patty Brard & Dave Roelvink, Mental Theo & Anna Nooshin en Ryanne van Dorst & Rick Brandsteder, om er een paar te noemen.

In de aflevering van gisteravond laat Boef zijn favoriete plekken in Marrakech zien aan chef Robert Kranenborg, die op zijn beurt de rapper meeneemt op een culinaire en culturele trip door Brussel. In de beste restaurants genieten ze van de heerlijkste spullen, en op een fijn terras doet Boef, om een fundering voor een vriendschap voor het leven te leggen, alsof hij oesters lust. Daarna eten ze bonbons.



“Top!”, zegt Boef. Maar dat is gelogen.

Ook aan het culturele aspect wordt niet voorbijgegaan. Zo was er bijvoorbeeld aandacht voor streetart. Boef merkt terecht op dat er vroeger, in de tijd van Robert zeg maar, veel meer liefde en aandacht was voor niet bewegende beelden en tekst.

In Marrakech verblijven de twee in een traditionele riad (noem het gerust een paleis), dobberen ze rond in een fabelachtig zwemparadijs en worden ze in een luchtballon boven de Sahara betoverd door de zonsopgang.

Dit alles gaat bijzonder soepel. Vooraf denk je toch dat die twee karakters gaan botsen: chef Kranenborg stond jaren hoog in de hiërarchie van sterrenrestaurants, een wereld waar discipline het grootste goed is. En Boef, eh, die niet. Maar hoewel er bijna veertig jaar tussen de twee mannen zit, is er geen afstandelijkheid te bekennen. Integendeel: ik heb in tijden niet zo’n hechte band zien ontstaan op televisie.



En dat is precies waar wat mij betreft eerdere reisprogramma’s met BN’ers de fout ingaan. Een programma als Risky Rivers, waar bekende duo’s over een gevaarlijke rivier peddelen, gaat op het eerste gezicht misschien meer de diepte in, maar dat is slechts schijn. Natúúrlijk leer je elkaar kennen als je op een gammel bootje door Filipijns water vol ontbindende apenlijkjes vaart. Doodsangst verbindt nou eenmaal. Omdat er in Celebrity City Trip totaal geen spanning zit, maar wel een razend tempo, is het een veel grotere prestatie dat we getuige zijn van een ontluikende vriendschap.

Ondanks een gebrek aan concreet levensgevaar zijn er wel degelijk momenten die ontroeren en zelfs leiden tot Sonja Barend Award-waardige interviewfragmenten. Zo pinkt Robert zij aan zij met Boef een traantje weg op de plek waar hij vijfendertig jaar geleden in het huwelijksbootje stapte, en geeft Boef op honderden meters hoogte toe dat alle commotie rondom zijn persoon de afgelopen jaren een behoorlijke impact had op zijn leven. “We zweven, maar op wat zweven we?”, filosofeert Boef, waarop Robert mijmert over de feeërieke omgeving. Een traan van ontroering (of is het vreugde?) rolt langs mijn wang.

Ik ben erg blij dit nog maar de eerste aflevering is, en ik verheug me op alle mooie momenten die Celebrity City Trip ongetwijfeld nog in petto heeft. Dave Roelvink en Patty Brard die gierend van het lachen samen in een cabrio door Rimini scheuren. Mental Theo die Anna Nooshin waardevol levensadvies geeft terwijl ze genieten van een burlesque-show in Parijs. Een halfnaakte Rico Verhoeven die met Dennis Weening stoeit op een hotelkamer in Londen.

Toch vrees ik dat de lat in de eerste aflevering eigenlijk al te hoog is gelegd, en dat het moeilijk wordt om de prachtige en ontroerende band tussen Robert en Boef nog te overtreffen. Een reisprogramma van 39 minuten heeft mijn leven veranderd. Dankjewel, RTL5. Je bent de beste.