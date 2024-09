Volgens Boef is er niets erger dan doen wat mensen van je verwachten

Sinds Boef zichzelf twee jaar geleden de rapgame in lanceerde zie je hem bijna dagelijks wel ergens voorbijkomen. Of hij nou rapt, vlogt over zijn aanvaringen met de politie of aan tafel zit bij RTL Late Night – op een bepaalde manier is iedereen gefascineerd door hem. Vooralsnog bracht hij op het gebied van muziek slechts een EP, een paar losse tracks en een aantal sessies uit. Nu met een album komen lijkt logisch, ook al heeft hij de aandacht eigenlijk helemaal niet nodig.

Toch is hier nu zijn plaat Slaaptekort, en dat er enorme vraag naar is wordt duidelijk als Boef vlak voor het interview een oproep plaatst op zijn instagrampagina, waarin hij mensen oproept om op een linkje te klikken als ze kans willen maken op een exclusieve luistersessie. Binnen een paar minuten wordt er zo vaak geklikt dat de hele website overbelast raakt en offline wordt gehaald. Hij scheldt vluchtig tegen zijn telefoon, maar verder lijkt het hem weinig te deren. Ik sprak Boef enkele dagen voor het album uit was.

Noisey: Je maakt zo vlak voor je albumrelease niet bepaald een gespannen indruk.

Boef: Totaal niet. Ik heb vertrouwen in wat ik doe, want anders had ik het niet gedaan. Het is mijn eerste album en ik weet dat mensen er heel lang op hebben gewacht. Ik ga geen uitspraken doen over hoeveel het geluisterd gaat worden, maar ik geloof zeker dat het goed komt.

Nou, dat het je debuutalbum is lijkt me juist een reden om je extra druk te maken.

Bij mij is het juist geen reden. De rest van mijn tracks gaan al hard, dus het lijkt me sterk dat het bij mijn album niet zo gaat zijn. Als het album niet zo hard was, zou ik me druk maken. Maar als muzikant weet je op een gegeven moment wat hard is, en wat niet hard is. En dit is keihard.

Als jouw eigen verwachtingen zo hoog zijn, is de kans ook hoger dat de resultaten teleurstellen. Wanneer zou het mislukt zijn voor jou?

Pas als mijn fans ontevreden zijn, denk ik. Dat zou de grootste klap zijn. Maar tot nu toe zijn alle reacties positief.

Het is wel een andere stijl dan bijvoorbeeld de boze Zonamo-sessies die ze van je kennen. Denk je dat ze deze nieuwe richting ook tof vinden?

Eerlijk gezegd krijg ik veel berichten waarin fans vragen waar ik nu opeens mee bezig ben, maar over het algemeen zijn ze heel loyaal. Ze luisteren eigenlijk alles. Maar je bent als artiest ook weinig waard als je geen ontwikkeling laat zien. De muziek die ik nu maak is helemaal niet zo anders, ik noem het zelf altijd straatrap in een commercieel jasje. In principe rap ik hetzelfde, maar ik wil nu ook een grotere doelgroep kunnen bereiken.

Ik sta nog steeds achter wat ik eerder deed, dat wel. Maar als ik het terugkijk zie ik ook de woede in mijn ogen, onder mijn Gucci-petje. Ik had geen moment gedacht dat dit allemaal zou gebeuren.

Wat dacht je wel?

Ik dacht vooral dat ik beter was dan minimaal tachtig procent van alle rappers. Maar ik wist totaal niet wat ik moest doen. De dag voor die eerste sessie zat ik in mijn bed te twijfelen of ik wel moest gaan. Een vriend zei dat ik het niet moest doen. Hij was bang dat het alleen maar problemen zou opleveren als mijn gezicht opeens overal zichtbaar was. Een andere vriend vertelde me juist dat ik wel moest gaan. Uiteindelijk heeft mijn passie voor muziek de doorslag gegeven.

Is dat ook waarom je een album bent gaan maken? Jij lijkt het niet nodig te hebben met al die aandacht die je al krijgt.

Nee, maar ik denk dat een album iets is waar iedere artiest op een gegeven moment naar toewerkt. De een doet daar zes maanden over, en ik twee jaar. Maar het maken van een album is niet per se meer nodig in deze tijd. Ik vind ook gewoon dat mijn fans het verdienen nu. Zonder hen was ik hier niet, zij blijven luisteren en mijn truien kopen.

Maar om eerlijk te zijn had ik anderhalve maand geleden nog niks. Ik had al lang geleden een album beloofd, maar ik was nog lang niet klaar. Op een gegeven moment was ik in Marokko om op te nemen, maar ook dat ging helemaal fout. We hadden een studio meegenomen naar het hotel om op te kunnen nemen, maar het duurde nog geen drie uur voor de eerste klachten binnenkwamen. Daarna ben ik nog op zoek gegaan naar een villa in de buurt, maar de ruimtes daar waren te groot en te hol om op te nemen. Ik zou daar vijf dagen zitten, uiteindelijk ben ik na twee dagen al naar huis gevlogen.

Toch staan er wat tracks op het album waarvan ik denk dat ze kunnen opblazen. Ben je weleens bang dat alle negatieve publiciteit rondom jouw persoonlijkheid dit in de weg kan zitten?

Het is niet echt dat ze me kunnen boycotten. Ik heb een grote groep fans, en zij zijn ook de reden dat ik ondanks alle negatieve publiciteit nooit echt ben gevallen. Veel mensen zouden gelijk zijn afgeschreven in deze situatie. Niemand kan me echt dwarszitten, want er wordt niet naar mijn fans gebeld en gezegd dat niemand meer naar me mag luisteren. En zolang ik veel word beluisterd op Spotify, gaat de radio op een gegeven moment ook zien dat ze niet om me heen kunnen.

Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar je optreden in RTL Late Night? Heb je daar spijt van?

Nee, geen spijt. Wel was ik naïef. Uiteindelijk heb ik verteld wat ik wilde vertellen. Gelukkig word ik nooit zenuwachtig, je kunt wel met tien man tegen me gaan schreeuwen maar ik begin niet te trillen. En ik sta achter wat ik daar heb gezegd, en ik geloof nog steeds dat wat ik doe goed is, en dat ik heus niet zoveel kijkers zou hebben als ik alleen maar negatieve dingen deed. En eerlijk is eerlijk: het heeft me ook bekendheid opgeleverd. Nu zegt de tandarts tegen mij dat hij mij herkent, en mag ik bij de piloten in de cockpit kijken.

Het heeft mij uiteindelijk meer opgeleverd dan gekost, maar het beeld wat van me is neergezet blijft negatief. Er is schade aangericht, met alles wat er is gebeurd. Natuurlijk hoop ik dat dat nu gaat veranderen.

Er zijn ook mensen die je na zijn gaan doen, met name het vloggen. Wat vind je daarvan?

Ik ben blij dat ik de eerste was, laat ik het zo zeggen. De exclusiviteit is er af. Maar het is ook niet zo dat ik nu concurrentie voel of zo. Maar goed, ik praat dan ook niet echt met andere rappers. Ook niet met andere vloggers trouwens. Ik vind het niet erg dat ze me kopiëren; ik zie het meer als een compliment. Opeens zie ik vloggers “bang bang” roepen. Natuurlijk vraag ik me dan af waar ze mee bezig zijn, maar uiteindelijk weet toch iedereen dat het van mij komt. Het is niet alsof ze aan mijn brood zitten als ze dat doen.

Ik denk ook niet als een artiest, ik denk als een ondernemer. Ik wil niet zeggen dat alles om geld draait, maar het speelt wel een hele grote rol. Dat zit in onze aard, wie heeft dat nou niet? Niemand neemt duizend als je ook tienduizend kan krijgen.

Hoe ben je van plan aan de top te blijven? Het lijkt me stressvol om elke keer weer miljoenen views te moeten halen met je video’s.

Dat is niet eens meer zo bijzonder. Natuurlijk is het leuk, maar dat is niet meer wat me motiveert. In het begin wel, toen was het geweldig als ik binnen twee dagen een miljoen views had. Maar goed, en nu? Ga ik dat vijf jaar lang doen? Nee, het moet een uitdaging blijven. Daarom stel ik nieuwe prioriteiten en investeer ik bijvoorbeeld zelf in een clip van het Nederlandse productiehuis Cake die zelfs met Kanye werken. En dit soort stappen wil ik blijven maken. Er is niets erger dan met iets komen waarvan mensen zeggen dat het precies is wat ze hadden verwacht.

Is die drang naar vernieuwing ook waarom je niet meer bij Zonamo zit?

Ja, bijvoorbeeld. Ik heb respect voor Zonamo en de push die ze me hebben gegeven, maar de volgende stap was op mijn eigen benen staan en alles zelf doen. Ik heb een sales- en distributiedeal bij TRIFECTA, maar verder breng ik alles zelf uit. Clips komen bijvoorbeeld op mijn eigen kanaal.

Ben je zo’n controlfreak?

Ja, ik denk het wel. Ik zit overal dicht bovenop, ook bij mijn management. Het liefst regel ik alles zelf, maar dat kan gewoon niet. Ik edit mijn vlogs nog steeds zelf – ik wil gewoon niet dat die beelden door iemand anders worden bewerkt. Uiteindelijk denk ik dat ik het zelf het beste kan.

Even iets totaal anders: wat heb je gestemd?

Ik heb niet gestemd, man. Ik was iets te druk met mijn album.

Laten we zeggen dat je iets meer dan 60.000 stemmen nodig hebt voor één zetel. Denk je dat je het had gehaald?

Als ik echt mijn zinnen erop had gezet kon ik wel een paar zetels binnenhalen denk ik, ja. Jopie en Racist erbij. Zij zitten links en rechts, en ik in het midden.

