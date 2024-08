Boef is onkwetsbaar en dat is verschrikkelijk ongemakkelijk

Tot gisteren dacht ik dat mijn jaar slecht begon. Met oud en nieuw te veel gedronken terwijl ik eigenlijk griep had, op de fiets gestapt met een nat shirt omdat ik te laat m’n kleding aan het wasrek had gehangen, een onrijpe banaan gegeten als ontbijt. Gelukkig biedt het internet troost, want daar zijn altijd mensen die slechter gaan dan ik. Deze keer hoefde ik niet eens actief op zoek, want mijn god, wat gaat Boef slecht z’n jaar in.

De feiten: Boef kreeg na een lekke band een lift van een aantal vrouwen, die hij later in een filmpje uitscheldt voor kech. Vervolgens noemt hij alle dames die tot laat in de club staan ook een kech. Hij vertelt dat je eigenlijk alleen een vrouw bent als je rustig op de bank zit te studeren en braaf doet wat je ouders je vertellen. Omdat hier ophef over ontstond – en vermoedelijk omdat Ali B hem ‘bro wat doe je?!?!!’ whatsappte – besloot hij de boel te sussen met de slechtste excuses sinds… ooit, waarschijnlijk (Camiel Eurlings, ik zie jou wel degelijk).

Videos by VICE

Lees verder op Noisey