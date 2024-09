Boef, Lijpe en Ismo zijn een dreamteam in de clip voor ‘Wie Praat Die Gaat’

Eens in de zoveel jaren ontstaat er in de sportwereld een dreamteam. Het is iets magisch. Door het lot komt een groep unieke talenten bij elkaar om hun krachten te bundelen en alle concurrentie te slopen. Denk maar aan Ajax in 1995 met te veel legendes om op te noemen of het olympisch basketbalteam van de Verenigde Staten in 1992 met onder anderen Jordan, Magic Johnson en Larry Bird in hetzelfde hestje.

De Nederlandse rapgame mag vanaf vandaag ook een muzikaal dreamteam erbij rekenen. Want El Chapo Productions – een nieuw hiphoplabel en productiehuis – schrijft geschiedenis door Boef, Lijpe en Ismo op één track te gooien: Wie Praat Die Gaat. Alles wat de jongens de afgelopen tijd aanraken verandert in goud, dus kunnen we ons alleen maar voorstellen dat deze samenwerking die door Djermo & John Souley is geproduceerd records zal breken.

In samenwerking met filmmaatschappij New Ams heeft El Chapo ook een clip geschoten en die gaat hier in première. In de filmische video volg je drie jonge vrienden die door de jaren heen het straatleven (vol drugs, liquidaties en de Aziatische maffia) achter zich proberen te laten en zich richten op muziek.