Boef over inbreken, anonieme haatreacties en waarom hij sowieso nooit gaat werken

Begin vorig jaar schreven we over de vetste nieuwe straatrappers van Nederland. Ook Boef kwam in het rijtje voor. Hij had destijds niet meer gedaan dan één Zonamo-sessie, er was nog geen twitter- facebook- of instagramaccount, zelfs geen video op YouTube.

Amper een jaar later is Boef overal. Hij treedt zelfs op in Dubai. Een wijs mens noemt hem een van de hardste straatrappers van dit moment, en de grootste van de straat is hij sowieso.

We vroegen hem om te reageren op comments onder zijn nieuwste video voor Hosselen, die in drie weken tijd al bijna twee miljoen keer is bekeken. Hij vertelt waarom je beter niet kunt inbreken (zeker niet bij je buren), waarom hij niet van plan is te werken en hij legt voor de laatste keer uit dat hij geen Mocro is.