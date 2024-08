Een duik in de tattoogeschiedenis met Henk Schiffmacher

Het was nooit per se het doel van Henk Schiffmacher om tattoohistoricus te worden, maar het is toch min of meer gebeurd. Toen de legendarische Nederlandse tatoeëerder nog klein was, wilde hij eerder kunstenaar worden, maar zijn vader stond erop dat hij naar school zou gaan om een vak te leren. Uiteindelijk verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij in eerste instantie vooral Amerikaanse soldaten ging tatoeëren in een kelder van de Hells Angels.

In de jaren erna zou hij uitgroeien tot tatoeagekoning van het land, en klanten krijgen van Kurt Cobain tot Lady Gaga. Nu heeft de inmiddels 68-jarige Schiffmacher een boek uitgebracht bij uitgeverij Taschen, genaamd Tattoo. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection. Het is een indrukwekkende tijdreis door de geschiedenis, die je voert langs de gezichtstattoos van de Maori, de tatoeages van vulkanisch materiaal in Oceanië en de opkomst van de westerse tattoo in Europa en de Verenigde Staten.

“Toen ik geld begon te verdienen, vond ik niet dat ik dit aan mezelf moest besteden, maar aan de tattoogemeenschap,” vertelt hij aan VICE. “Daarom kocht ik veel memorabilia voor mijn verzameling, die ik vervolgens toegankelijk wilde maken voor het grote publiek.”

Dit archief werd uiteindelijk het Schiffmacher Tattoo Heritage, momenteel een van de grootste collecties aan tatoeage-gerelateerde objecten en kunstwerken ter wereld. Als voornaamste inspiratiebron voor het boek noemt hij het werk van fotograaf Diane Arbus.

“Ze heeft een grote invloed op me gehad,” legt hij uit. “Ik vond het leuk dat ze bevriend raakte en zelfs ging samenwonen met de mensen van wie ze foto’s nam, die allemaal totaal verschillende types waren, van circusfiguren tot mensen die onder de tattoos zaten. Ik werd vooral verliefd op de mensen met open en eerlijke tatoeages – heel anders dan wat je tegenwoordig ziet. Die van nu zijn heel ingewikkeld, wat voor mij echt niet hoeft. Dit boek gaat over de eenvoudigere tatoeages, waar ik zelf meer door geboeid raak.”

Bekijk hieronder een selectie van foto’s uit het boek.

HANDGEKLEURDE FOTO VAN EEN GETATOEËERDE BOODSCHAP, DOOR DE ITALIAANS-BRITSE FOTOGRAAF FELICE ‘FELIX’ BEATO, CIRCA 1864−1867. HIJ NAM ALS EEN VAN DE EERSTE OORLOGSFOTOGRAFEN EN FOTOJOURNALISTEN FOTO’S VAN DE EDOPERIODE IN JAPAN. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

ZELDZAAM TATTOO-ALBUM VAN DE VROEGE JAPANSE TATOEËERDER K. AKAMATSU, CIRCA JAREN TIEN. DEZE DELICATE SCHETSEN KONDEN ALLEEN MET DE HAND GETATOEËERD WORDEN. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

DE BEROEMDE AMERIKAANSE ARTORIA GIBBONS, CIRCA JAREN TWINTIG. GIBBONS TRAD OP IN HET CIRCUS, IN DIME MUSEUMS EN CARNAVALS TOT 1981. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

TATOEAGE VAN DE BEROEMDE AMERIKAANSE TATOEËERDER BERT GRIMM, CIRCA JAREN VEERTIG, GEKLEURD DOOR EEN ANDERE LEGENDE, DOC WEBB. HET HOMEWARD BOUND-MOTIEF WAS EEN GELIEFDE TATTOO IN DE BEGINDAGEN VAN DE WESTERSE TATOEAGES. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

TOMMY STEPHENS MET TATTOOS VAN BERT GRIMM, CIRCA JAREN VEERTIG. GRIMM WAS EEN MEESTER EN HAD EEN GROTE INVLOED OP DE WESTERSE TATOEAGETRADITIE. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

ZELDZAAM ALBUM VAN SCHETSEN VAN DE BRITSE MEESTERTATOEËERDER GEORGE BURCHETT, CIRCA JAREN TIEN. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

DE BEROEMDE AMERIKAANSE TATOEËERDER CHARLIE WAGNER, IN HET MIDDEN, MET EEN GETATOEËERDE VROUW EN EEN AMERIKAANSE ZEEMAN, IN DE JAREN DERTIG. WAGNER HIELD VAN GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE. HIER TATOEËERT HIJ DE SCHADUW VAN DE VROUW, TERWIJL ZIJ DE ZEEMAN TATOEËERT. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

PORTRET VAN EEN MAORI-VROUW MET CHIN MOKO, BEGIN TWINTIGSTE EEUW. MAORI-VROUWEN WERDEN TRADITIEGETROUW GETATOEËERD OP HUN KINNEN EN LIPPEN. MET DANK AAN HET SCHIFFMACHER TATTOO HERITAGE

OP DE OMSLAG STAAN ZELDZAME VINTAGE TATTOOS VAN HENK SCHIFFMACHERS VERZAMELING

Tattoo. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection is verkrijgbaar op de site van Taschen.

