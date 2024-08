Boer zkt klant: een dagje op de grootste Belgische boerenbeurs

Als je in de boerenstiel zit, heb je sowieso al gehoord van de landbouwbeurs van Libramont. Maar waarschijnlijk niet. Toch ontvangen 800 standhouders daar elk jaar 220.000 bezoekers op een terrein van 300.000 vierkante meter. Geen idee of je veel van boerenbeurzen kent, maar dit is echt één van de grotere. Denk aan hallen gevuld met gigantische tractors, robots en beesten. Daartussen schuifelen journalisten, zonnebankbruine vijftigers en politici die met stront aan hun zolen op zoek gaan naar wat extra stemmen.

Vorig weekend vond de editie van 2018 plaats en fotograaf Anthony Dehez baande zich er een weg tussen verdelgers, lammetjes en strobalen om een reeks foto’s te schieten die goed past bij de omschrijving van het evenement op haar website: “Libramont is één van de meest gezellige professionele ontmoetingen.” Zo gezellig dat je er een cola zonder prik kan drinken met uitzicht op een koeienreet of stierenzaad kan kopen dat wordt aangeprezen door boerendochters in hotpants. Op het platteland weten ze nog wat het goede leven is.

Videos by VICE

Meer werk van Anthony op zijn website en zijn Instagram.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.