Ik ging naar de Boiler Room in Charleroi met DJ Dziri

Het is zondag en ik ga feesten in een oude ijzerfabriek. Klinkt raar, al helemaal als je weet het feestje in kwestie overdag doorgaat in Charleroi, de ‘lelijkste stad van Europa’.

De reden dat ik me op de luiste dag van de week op een trein (die vertraging heeft, want België) richting dit niemandsland bevindt: een Boiler Room met onder andere technoveteraan Juan Atkins (onder zijn alias Model 500), Bpitch-oprichter Ellen Allien en DJ Dziri, die ik vandaag vergezel naar haar eerste Boiler Room set ooit.

Videos by VICE

Indien je om één of andere reden niet zou weten wat Boiler Room is: het platform, dat ondertussen bijna 10 jaar bestaat, is zowat eigenhandig verantwoordelijk is voor de populariteit van al die livestreams van dj-sets die je tegenwoordig tegenkomt op sociale media.

Terwijl de trein door Wallonië richting Charleroi scheurt, leer ik DJ Dziri, die Sara blijkt te heten, al wat beter kennen. De reis van bijna een uur gaat verrassend snel, dankzij gekke lachbuien en geïmproviseerd feesten op onze stoelen met Sara en haar vriendinnen.

Wanneer we uiteindelijk aankomen in de Rockerill in Charleroi – die voormalige ijzerfabriek dus – gaan we meteen backstage. Sara’s set begint om 14 uur, en haar stressniveau begint stilaan te stijgen. We drinken ons met een aantal pintjes nog wat moed in, en dan begeleid ik Sara naar het podium. In korte tijd verandert haar gezichtsuitdrukking volledig: ze is nu heel geconcentreerd. Dan zet ze haar koptelefoon op en begint ze aan haar set.

Iets voor die set sprak ik met haar over onverwachte e-mails, Youtubetutorials en haar eerste EP.

VICE: Hey Sara, is dit de eerste keer dat je in Charleroi bent?

Sara: “Tot nu toe ben ik enkel naar het vliegveld hier geweest om op vakantie te gaan. Da’s eigenlijk erg hé… Maar het is cool dat ze hier een Boiler Room houden. Er is tegenwoordig veel te doen in Charleroi, het begint hier steeds interessanter te worden. Ik heb gehoord dat er een tijdje terug een leuk cultureel centrum werd geopend: daar zou ik binnenkort graag eens naartoe willen gaan.”

Je speelt vandaag je eerste Boiler Room set. Hoe ben je op de line-up beland?

“Ik heb eerlijk gezegd niets bijzonders gedaan. Als artiest doe je wat je graag doet, en als mensen je opmerken, des te beter. De programmator van Boiler Room nam contact met me op nadat hij een van mijn sets op Kiosk Radio of Souk Sessions had gehoord. Ik was bij mijn moeder thuis om haar te helpen schilderen toen ik de eerste mail van Boiler Room ontving. Ik zat vol verf, en dacht meteen: ‘Oh putain’!”

Hoe is het om één line-up te staan met zo grote internationale namen?

“Deze line-up… daarop staan echt alleen maar techno-goden! Ik heb de nacht na dat mailtje niet bijzonder goed geslapen. Boiler Room heeft veel promotie gemaakt voor dit evenement, waardoor heel veel mensen me de foto van de poster begonnen door te sturen. Mijn naam naast die van Ellen Allien en Model 500 zien is toch niet niets. Het is wel grappig, omdat er jonge lokale artiesten zoals DC Salas, Sixsixsixties en ik naast oudere DJ’s met heel veel ervaring staan.”

En op 15 juni breng je ook nog eens je eerste EP uit: “Glimpse of an Eye”. Hoe kwam die tot stand?

“Ik produce nu al een tijdje en het heeft me veel tijd gekost om een eigen stijl te vinden. Uiteindelijk werd dat een huwelijk van elektronische muziek met Noord-Afrikaanse en Arabische invloeden. Er zijn veel manieren om daarmee te spelen en dus begon ik te experimenteren. De EP begon in de loop van vorig jaar vorm te krijgen. Het was een belangrijk groeiproces voor mij als producer en als kunstenaar in het algemeen. Deze EP is het hoogtepunt van mijn evolutie tot nu toe. Ik ben heel blij dat ze binnenkort uitkomt. Dat project heeft ondertussen weer deuren geopend naar andere projecten waaraan ik nu werk.”

Hoe ben je begonnen met muziek maken?

“Dat begon ongeveer op m’n 19 Ik ging naar mijn eerste elektroparty, in de Catclub in Brussel. Ik hoorde de muziek die daar gespeeld werd en die beviel me echt goed. Ik dacht meteen: ‘Ik zou super graag willen mixen!’ Daarna kocht ik beetje bij beetje het materiaal dat ik nodig had en keek ik YouTubevideo’s om te leren draaien. Ik begon te spelen op feestjes in Brussel, maar op een gegeven moment voelde ik me wat begrensd als DJ. Daarom besloot ik ook te producen, en zo ben ik bij mijn huidige stijl beland.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik ben Belgo-Tunesiër. De Arabische geluiden in mijn muziek zijn voor mij dus ook een mijn manier om mijn identiteit te tonen. Mijn muziek komt vrij sterk overeen met wie ik ben. Ik heb lang gezocht naar mijn plaats in de maatschappij, ik ben opgegroeid in twee verschillende culturen. Ik wilde muziek maken die daar tussenin zat, zodat er een zeker evenwicht was. Ik wilde een ruimte creëren voor mensen die op mij lijken of een complexe identiteit hebben. Het is een manier om met hen te communiceren en samen een gemeenschap te vormen.”

Wat zou je zeggen tegen mensen die ook willen beginnen DJ’en?

”Het klinkt misschien cliché, maar: probeer niet te aarzelen en doe gewoon wat je wil doen, volg je intuïtie. Ik denk dat dat het belangrijkste is, ook al is het niet de gemakkelijkste weg. Je wordt geconfronteerd met de druk, invloeden en verwachtingen van anderen. Ik heb me lang zitten afvragen waarnaar mensen eigenlijk zouden willen luisteren, om uiteindelijk te beseffen dat dat niet uitmaakt, en ik gewoon moet doen wat ik wil. Sinds ik dat doe, krijg ik veel meer positieve feedback van mensen. “

Nu alle blikken en camera’s op haar gericht zijn, weet Sara dat niet enkel speelt voor het publiek hier, maar ook voor veel technoliefhebbers wereldwijd en zelfs professionals die platforms zoals Boiler Room afspeuren op zoek naar nieuwe talenten. Ze draait voor meer dan een uur, maar haar set lijkt veel sneller voorbij te vliegen – zoals wel vaker gebeurt bij echt goeie sets. Nadien blijkt dat ook bij Sara het geval te zijn geweest: “Eerlijk, het ging zo goed!”

Kom naar de Beursschouwburg op 15 juni voor de release van de eerste EP van DJ Dziri, tijdens Out Loud Festival.

Aboneer je op onze newsletter, en krijg elke zaterdag onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.