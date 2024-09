Boiler Room lanceert begin volgend jaar een virtual reality-club in Londen

Stel je voor dat Richie Hawtin en Maceo Plex in je huiskamer draaien. Dat je bij het haardvuur gaat staan dansen op de sets van Nicolas Jaar of Young Marco en je daadwerkelijk over de dansvloer kunt rondlopen.

Binnenkort kan het: Boiler Room heeft aangekondigd dat ze een virtual reality-club gaan lanceren. Veel is er nog niet bekend, maar Boiler Room heeft in elk geval aangekondigd dat de club begin volgend jaar in Londen wordt geopend. VR-bedrijf Inception zal de technische rompslomp op zich nemen. Eerder waren ze verantwoordelijk voor VR-videoclips Arcade en Higher Place van Dimitri Vegas en Like Mike. De sets die in de VR-club worden opgenomen, zullen te bekijken zijn via de Inception-app voor Samsung Gear VR, iOS en Android.

“We zijn altijd gedreven technologie te gebruiken om muziek te laten zien waar we van houden, en fans over de hele wereld een authentieke ervaring te geven van evenementen waar ze niet lichamelijk deel van konden uitmaken,” aldus Boiler Room-oprichter Blaise Bellville in het persbericht. “Het bouwen van het allereerste muziekpodium voor VR is in die zin een grote evolutie. We kunnen er immersive online ervaringen mee creëren, die mensen in staat stellen nog dichter bij het gevoel te komen van een zweterige rave of een fantastisch concert aan de overkant van de wereld te zijn.”

Het is niet voor het eerst dat VR wordt gebruikt in de muziekindustrie: mensen die dit jaar kaartjes kochten voor Coachella kregen al een VR-set waarmee ze een virtuele rondleiding over het terrein kregen en interviews en optredens van artiesten konden bekijken. iHeartRadio en Universal Media Group kondigden in juni al aan dat ze dit jaar nog virtual reality-concerten zouden opzetten. Al even eerder, in mei, ging NextVR voor een vergelijkbaar initiatief een samenwerking aan met LiveNation, hun volgende VR-concert wordt nog voor het einde van het jaar uitgezonden. Coldplay was een van de early adopters van de technologie: in 2014 brachten ze al een virtual reality-concert uit.