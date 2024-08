Boko Haram heeft dit jaar al 55 meisjes en vrouwen als bom gebruikt

Boko Haram terroriseert Nigeria al sinds 2002 met bombardementen, onthoofdingen en ontvoeringen. En momenteel gebruikt de islamitische terreurgroep een van de meest verschrikkelijke methodes: kinderen (en vooral meisjes) als menselijke bommen inzetten.



Volgens UNICEF is het aantal kinderen dat wordt gebruikt als bom sinds dit jaar verviervoudigd: sinds januari zijn er al 83 kinderen als bommen gebruikt. Daarvan waren er 55 meisjes, en de meeste van hen waren onder de 15 jaar. Eén meisje had zelfs een baby op haar lijf vastgebonden gekregen.



“Op deze manier kinderen inzetten is een afgrijselijke gruweldaad,” verklaart de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. “Kinderen die worden gebruikt als bom zijn slachtoffers en geen daders.” Boko Haram – wat iets als “westerse opvoeding is een zonde” in de Afrikaanse taal Hausa betekent – heeft oorlog gevoerd tegen de Nigeriaanse overheid om een Islamitische staat te creëren. De opstand heeft ervoor gezorgd dat 1,7 miljoen mensen in het noordoosten van Nigeria – waar de kinderen als bommen vooral worden ingezet – zijn gevlucht. UNICEF zegt dat Boko Haram meestal, maar niet altijd, de kinderbommen opeist.



“Boko Haram richt zich steeds meer op ‘onschuldige’ plekken zoals marktpleinen, scholen, en zelfs kampen waar mensen al naartoe zijn gevlucht voor hulp,” zegt woordvoerder Marixie Mercado van UNICEF. “Het doel van dit soort tactieken is om het onmogelijk te maken voor mensen om hun dagelijkse leven te leiden zonder bang te zijn voor een aanval.”



De kinderen die worden ingezet voor de aanvallen gaan meestal dood als de bom op afstand tot ontploffing wordt gebracht. In een paar gevallen lukte het de levende bom om zich over te geven aan de autoriteiten, zodat veiligheidsdiensten de explosie konden voorkomen. In maart van 2016 was er een jong meisje dat zich overgaf aan de politie en zei dat ze een van de 276 schoolmeisjes uit Chibok was, die in 2014 door Boko Haram werden ontvoerd.



“Het kan zijn dat vrouwen en kinderen vaker als bom worden gebruikt, omdat ze traditioneel gezien minder verdacht overkomen bij de veiligheidsdiensten in de regio,” zegt Mercado. “Vrouwen en kinderen kunnen explosieven onder hun gewaad dragen en worden minder vaak gefouilleerd door mannelijke beveiligers.”



Mercado zegt echter dat dit niet de plotselinge stijging verklaart van het aantal kinderen – en met name meisjes – die als bom worden gebruikt.



“De data die wij hebben laten zien dat meisjes sinds medio 2014 worden ingezet als bom,” vertelt Mercado aan Broadly. “We kunnen niet verklaren waarom er nu steeds meer kinderen worden gebruikt hiervoor – maar door deze vreselijke gruweldaden krijgt Boko Haram wel meer aandacht.”