Bokoesam eet het liefst Surinaamse bloedworst als hij een kater heeft

Als de perfecte katerremedie eindelijk uitgevonden wordt, zullen onze misselijke magen en bonkende hoofden huilend van geluk in elkaars armen vallen en zoete liefde bedrijven. Helaas voor de mensheid is het nog niet zover. In de tussentijd zoeken we het allemaal zelf een beetje uit, met behulp van pijnstillers, eten en drinken. In onze nieuwe serie Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.

Bokoesam kwam dit jaar met twee albums en de hitsingle Djembé, en vliegt daardoor bijna dagelijks van optreden naar afterparty, met chronische kater als gevolg. Vlak voordat zijn Turnt-tour aanving, spraken we hem over dronken fun, mensonterend brakke ochtenden, en waarom Surinaamse worstenmix zelfs de pijnlijkste katers verzacht.

Alle foto’s door Rebecca Camphens

MUNCHIES: Ha Bokoesam, kan je je de eerste keer dat je dronken was nog herinneren

Bokoesam: Nee, maar wel de eerste keer dat ik had geblowd. Ik weet wel nog dat mijn moeder me op vakantie in Turkije een cocktail gaf en dat ik die samen met een vriend had opgedronken. We vroegen elkaar de hele tijd “voel je het al?” We dachten op een gegeven moment echt dat we ons licht voelden, terwijl er 0.1 procent alcohol in zat of zo. En toen ik op de middelbare school zat was er een Chinese slijterij op de Nieuwmarkt waar een oude vrouw werkte die niks van leeftijden begreep. Iedereen kon er flessen Goldstrike kopen. Daar dronken we dan shotjes van in de bus naar Edam, waar een vriend van me toen woonde. Als we er weer uitstapten waren we helemaal dronken.

Ieder mens beleeft zijn katers net ietsje anders. Vergelijk die van jou eens met een liedje.

Hoe heet die pokoe van Chance The Rapper ook alweer? Paranoia? Het is een hele depressieve song. Zo voel ik me als ik een kater heb. Ontzettend verdrietig. Ik ben dan echt een aansteller die zijn moeder roept en zegt dat-ie dood wil. Dat doe ik echt als ik thuis ben. Zo van: “Mama, ik meen het, ik wil dood, alsjeblieft, help me.”

Dus jouw katers hakken er hard in?

Het gaat eerder in periodes. Op een gegeven moment kon ik bijvoorbeeld geen bruine drank meer drinken, want daar moest ik altijd van kotsen. Daarna had ik een periode dat ik alleen maar wodka dronk, maar na een tijdje moest ik daar ook van kotsen. Ik ben echt een kotser. Ik kots drie keer in de week of zo. Ik vind het ook helemaal niet erg om te doen. Het is eerder vervelend, vooral als het in een club moet. Een paar weken geleden gebeurde dat nog in de NYX, maar het gebeurt ook heel vaak als ik de volgende ochtend wakker word. Soms heel kort, dan is in één keer alles eruit, maar soms ook heel lang. Dan komt er weinig uit en heb ik ongelofelijk veel pijn in mijn maag. Zo’n steekgevoel. Dat zijn de kutste katers. Hoofdpijn heb ik niet zo heel vaak.

Een mix van Surinaamse bloedworst, vleesworst en fladder met pekels en hele hete peper, van de Dappermarkt. Niet-Surinaamse mensen vinden dit meestal niet lekker. Ik ben zelf ook niet Surinaams, maar ik vind het wel lekker. Een vriend vertelde dat het een Creools-Surinaams gerecht is dat nog stamt uit de slaventijd, toen slavenmeesters het normale vlees kregen en slaven de organen. Toen bedachten ze dit soort dingen en nu is het een delicatesse.

Wat een grote bak.

Soms krijg ik ‘m helemaal op, maar nu gaat het me niet lukken.

Het is niet per se het beste katerfood – ik heb het ook weleens uitgekotst als ik thuiskwam – maar ik wil het wel altijd eten als ik brak wakker word. Ik moet dan gewoon vlees eten, en als ik dit kan binnenhouden, voel ik me beter. Het is ook een beetje een nostalgisch ding. Vroeger woonde ik in Oost. Ik chillde hier veel en we dronken ook veel. Altijd als ik in slaap viel bij vrienden hier in de buurt en ’s ochtends – of nou ja, rond twee of drie uur – wakker werd, ging ik worst halen. De vrouwen in het kraampje kennen me al van toen ik begon met muziek maken. We maken altijd een leuk praatje. Een van hen praat heel hard en maakt veel grapjes, dus het is gewoon gezellig om langs te komen. Ik vind het altijd leuk als ik een kater heb om te klagen over hoe slecht ik me voel en hoe brak ik ben. Bij hen kan ik dat. Ik voel me dan wel altijd verplicht om een bakje worst te nemen. Soms werkt het, soms niet.

Wat doe jij meestal op een katerdag?

Eten halen om mijn misselijk gevoel weg te krijgen. Soms ben ik niet in de buurt van een plek waar ik eten kan halen, en dan kan ik het heel lang uitstellen. Dan blijf ik me misselijk voelen. Ik drink ook heel veel sap, smoothies met banaan en sinaasappelsap of zo. Dat is ook niet altijd slim, want dan wordt mijn maag heel zuur. Vroeger dronk ik een heel pak sap leeg, en dat ging ook niet altijd goed. Ik moest er altijd van kotsen als ik thuiskwam. We komen toch weer op hetzelfde uit: kotsen. Soms moet het gewoon. Daarna voel ik me veel beter. En als ik me niet beter voel, dan heb ik echt een serieuze kater.

Vertel eens over je ergste kater ooit.

Ik ben zo vaak kut wakker geworden! Laatst was ik twee dagen ziek. Ik was al wakker geworden met een stekend gevoel in mijn maag omdat ik de avond ervoor gedronken had. Ik wilde beter worden, dus ik ging spareribs eten. Dat hielp niet. Daarna ging ik naar de bioscoop omdat ik Sausage Party wilde zien, met een bak popcorn en een cola. Dat was niet de slimste keuze. Omdat ik me zo slecht voelde, kon ik niet genieten van de film. Ik had de hele tijd het gevoel dat ik moest kotsen en dat ik me daarna wel beter zou voelen, maar dat gebeurde dus niet. Toen gingen de jongens me overhalen om nog eens uit te gaan. Ik wou naar huis, maar ze zeiden: “Waka, waka, waka, doe niet als een pussy.” Uiteindelijk ging ik weer drinken en het was gezellig, maar ik had toch de hele tijd pijn in mijn buik. Na een tijdje trok ik het niet meer. Ik ging dronken naar huis, viel in slaap, maar werd de hele tijd bezweet wakker. Rond de middag ging die steek in mijn buik pas weg, en daarna moest ik alleen nog maar kotsen. De rest van de dag zag er zo uit: slapen, wakker worden, kotsen, slapen, wakker worden, kotsen. De hele dag door. Als ik water dronk, spoog ik het daarna weer uit. Ik dacht de hele tijd dat ik doodging, dat dit gevoel nooit meer weg zou gaan, dat ik gedoemd was.

Welke drank zet je eigenlijk op je rider?

Een fles Jack Daniels. Dat drink ik nu veel. Daarvoor was het wodka. Mixdrankjes vind ik niet lekker, dus ik drink het allemaal puur. Ik doe het liefst shotjes, en dan heb ik een beker of blikje fris erbij, en daar spoel ik het shotje mee weg. Double cuppen heet dat, en ik doe het eigenlijk met alle dranken.

En als je eenmaal dronken bent, hoe ben je dan?

Ik ben de guy die nog voor andere mensen wil zorgen als hij dronken is. Dan leg ik je wel in bed, als ik dat nog kan. En als ik echt op een leuke manier dronken ben, wil ik het liefst op avontuur gaan en gekke shit doen.

Vertel eens over een avond die de kater totaal waard was?

Er zijn er zoveel die allemaal op hun eigen manier leuk zijn. Ik weet nog een legendarische nacht, toen ik samen met een vriend naar de verjaardag van een meisje ging. We waren heel jong, vijftien of zestien. Ik mocht in elk geval nog niet drinken. Die vriend was zo dronken dat hij in een bosje wilde springen. Dat bosje bleek vol doorns te zitten, dus dat ging al niet lekker. Daarna werd zijn telefoon gestolen op dat verjaardagsfeest en toen we later de stad in gingen, moest hij kotsen in de McDonald’s. Hij wilde naar buiten rennen, draaide zich om, keek een man aan en katapulteerde een kotsstraal over hem heen. We werden de McDonald’s uit gestuurd, alles was kut, maar we kwamen niet meer bij. Zulke pijnmomenten zijn meestal de momenten die je bijblijven, omdat ze achteraf hilarisch zijn.

Zeker. Ik doe alleen maar lompe dingen als ik dronken ben. Laatst kreeg ik een Bitterzoet-verbod omdat ik dronken was. Er waren dancehallpokoe’s, dus ik ging naar de dj-booth omdat mensen daar altijd op gaan slaan, toch. Ineens leek het me een goed idee om een koprol over de dj-booth te maken. Alle kabels vlogen eruit en was het feest voorbij.

Werd je eruit gezet?

Ik mocht zelf naar buiten lopen, maar daar deed ik nog meer gekke dingen. Toen kreeg ik dat verbod. De volgende dag, toen ik nuchter en bijgekomen was, heb ik netjes mijn excuses aangeboden en nu is het weer oké. Kan gebeuren! Maar meestal beperkt mijn lompheid zich gewoon tot schaafwonden. Ik had eens een wondje op mijn kaak omdat ik tijdens het optreden gedronken had en de mic er veel te hard langs had geschraapt. En ik ben ook weleens van mijn fiets gevallen met een meisje dat ik echt leuk vond. Dat vond ik heel lomp, dat zij daar ook bij was.

Drink je veel voordat je het podium opgaat?

Niet veel, gewoon een beetje spraakwater om los te komen en omdat het lekker is. Als het een goed optreden is, neem ik ook vaak een fles mee op het podium om slokjes te geven aan mensen. Ik kan nooit alleen dronken zijn, alleen drinken is saai. Veel mensen vinden het lekker om in hun eentje een biertje of wijntje te drinken, maar dat doe ik nooit. Misschien als ik emotioneel ben, omdat het net uit is met mijn vriendin of zo.

Ja, ik heb wel vaak dat ik ergens wakker word en denk dat ik thuis ben, en dan verward rondkijk en een mattie van me zie slapen. Dan denk ik: oh ja, bij jou ben ik in slaap gevallen. Weet je, het leukste aan dronken zijn vind ik dat je de volgende dag je vrienden spreekt en met elkaar moet puzzelen wat er de nacht ervoor ook alweer allemaal gebeurd is. Dat heb ik altijd. Soms hoor ik dan dingen waarvan ik me niet kan inbeelden dat ik dat gedaan heb. Een vriend zei laatst bijvoorbeeld dat hij me voorstelde aan iemand en dat ik die persoon aankeek, begon te lachen en daarna wegliep. Zonder iets te zeggen! Zo weird, ik zou niet weten waarom ik dat zou doen.

Dat is wel een beetje gek inderdaad. Bedankt, Bokoesam!