Het klinkt misschien een beetje cru om iemand die echt totaal niet kan tekenen te vragen om een zelfportret te maken, en dat klopt, dat is het ook. Gelukkig heeft Bokoesam er veel plezier in, en daar gaat het uiteindelijk om. Bovendien barst hij van de creativiteit. Lukt het niet om handen te tekenen? Dan maak je er toch schoenen van die poep schieten? Dat noemen we nou positief denken.

De nieuwe EP ‘Zo Vader Zo Zoon’ van Bokoesam en Jacin Trill komt morgen uit.