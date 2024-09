Bokoesam kocht van zijn eerste rapmoney veel wiet, maar kan het zich niet meer herinneren

Het leven van een artiest gaat heus niet alleen maar over rozen, zeker wanneer je net een plaat hebt uitgebracht. Iedereen wil wat van je, terwijl je het liefst je dag vult met dutjes. Bokoesam weet daar alles van. Zijn album Solo is nu overal te horen, maar toen ik met hem had afgesproken om te vragen wat hij van zijn eerste rapmoney had gekocht, lag hij lekker te tukken. Daarbij was hij ook nog eens onbereikbaar door een kapotte telefoon. Gelukkig had hij een dag voordat hij op vakantie ging naar Curaçao toch nog even tijd om te vertellen wat er zo lekker is aan geld uitgeven aan domme shit.

Hey Sam! Je vertelde me net dat je van je eerste geld vooral veel drank en wiet hebt gekocht. Hoe zit dat?

Bokoesam: Ik dronk gewoon veel in die tijd, en daarnaast rookte ik. Is toch ook heel leuk? Maar bijna elk weekend moesten we met de hele vriendengroep geld bij elkaar leggen om drank te kunnen kopen, en als we het niet hadden moesten we het stelen. Daarom was het wel lekker als ik opeens driehonderd euro pakte voor een optreden. Het is chill om dat voor je vrienden te kunnen betalen, omdat ze dat ook deden voor mij als ik niks had. In je eentje drinken is ook niet gezellig. De eerste keer dat ik echt veel geld uitgaf aan wiet was toen ik met een mattie een smoke-a-thon hield. Ik geloof dat ik toen voor honderdtwintig euro aan wiet had gekocht, en het doel was om dat in een avond op te roken. Ik kan me niet meer herinneren of dat is gelukt. Wel een goede nacht, in ieder geval. Het is leuk om als jonge jongen geld uit te geven aan domme dingen.

Ben je dan nooit boos geweest op jezelf na het kopen van domme shit?

Nee, niet echt. Daar is het ook te leuk voor. Wel als ik dingen kapotmaak, of kwijtraak. Ik heb de afgelopen vijf jaar minimaal tien telefoons gehad. Met kleding hetzelfde, ik laat alles slingeren. Als ik nu een mattie van me tegenkom op straat kan hij zomaar iets van mij dragen.

Je hebt net je eerste album uitgebracht. Zit daar nog echt een verdienmodel in denk je?

Natuurlijk leveren losse hits meer op, maar daar gaat het niet om. Ik denk dat iedere artiest ooit een album wil uitbrengen, omdat je niet alleen herinnerd wil worden om je hits toch? Dat is nep.

Een groot thema op je plaat is het vaderschap. Verwen je je zoontje veel?

Ja, natuurlijk. Ik wil het niet té veel doen, daar krijg je ook geen leuk kind van, maar ik houd er wel van om leuke dingetjes met hem te doen. Een kind groeit vooral heel snel, dus je moet steeds nieuwe kleding halen. Dat wordt wel duur. Maar het blijft heel leuk om kinderkleertjes te kopen. Hij moet alleen leren dat het niet elke dag feest is.

Maar het spenden begon al toen hij er nog niet eens was; loopwagen, Maxi Cosi, een kinderkamertje fixen. Te veel dingen. Natuurlijk had ik wel gewoon geld om eten te halen, maar ik kon niet leven zoals ik wilde. Maar het is natuurlijk veel belangrijker voor mij om goed voor hem te zorgen, en dat geeft mij uiteindelijk ook weer de motivatie om harder te werken. Ik heb er totaal geen spijt van.

Weet je nog na welk nummer je voor het eerst dacht, hier wil ik mijn beroep van maken?

Ik denk dat dat na YoungBelegen was. Dat was best wel groot, toen, vooral onder de kids. Werd ik opeens herkend en zo. Toen dacht ik: dit zou ik heel lang kunnen volhouden, dit zou serieus kunnen worden. Niet dat ik het serieus nam, trouwens. Dat kwam pas veel later.

Maar toch rap je op de eerste track van Solo dat je niet zeker weet of je wel je droom leeft. Is geld verdienen met het maken van mooie dingen niet juist de droom?

Jawel, maar ik denk dat je als jonge jongen een verkeerd beeld hebt van de rapperlife. Het kan ook vervelend zijn. Zoals vandaag: ik ben mijn telefoon kwijt dus ik ben al geïrriteerd, maar als ik fans tegenkom op straat kunnen die dat niet aan me ruiken. Het is niet altijd leuk. Ik moet fucking veel belasting betalen, bijvoorbeeld. En er is altijd een bepaalde druk op mijn schouders om te presteren. Dat zie je niet als je als kind kijkt naar rappers. Maar natuurlijk ben ik blij dat ik van mijn hobby mijn baan heb kunnen maken. Dus dat is wel een droom.

Is het waar wat ze zeggen? More money – more problems?

Ik weet het niet, daar heb ik nog niet genoeg geld voor. Ik hoop het. Als ik zie dat er veel problemen komen, doe ik waarschijnlijk iets goeds. Eigenlijk vind ik alles wat met geld te maken heeft kut, maar ik wil het wel graag hebben. Het maakt het zoveel makkelijker om te doen wat je leuk vindt, en de mensen om je heen te laten doen wat zij leuk vinden. Maar de keerzijde is kut: mensen gaan anders naar je kijken, en opeens wat van je willen.

Luister hieronder naar ‘Solo’ van Bokoesam.