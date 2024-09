Bokoesam stelt de herfst nog even uit met de video voor ‘Djembé’

Het mag duidelijk zijn dat Bokoesam niet stil zit. In augustus kwam hij nog met zijn Bokoeyonce-tape, en onlangs kondigde hij aan dat hij met zijn TurnTour door heel Nederland gaat optreden. Nu het buiten koud begint te worden merk je pas hoe lang geleden de eerste lentekriebels voelbaar waren. Of waren diezelfde lentekriebels toch eigenlijk oprechte liefde? Inmiddels is het zo lang geleden dat Sam het ook niet meer weet.

Met Djembé slingert hij de laatste zonnestralen je hoofd in. De video, gemaakt door Lisa Smidt en hieronder voor het eerst te zien, is in combinatie met de beat van Krankjoram en het gitaarspel van Memru intens vrolijk. Je kunt op het moment niet buiten chillen zoals in de video gebeurt, maar dat betekent niet dat je de vibes niet kunt voelen. Smeer je nog een keer van top tot teen in met zonnebrandcrème, trek alvast een flesje van het een of ander open en bekijk de clip voor Djembé.