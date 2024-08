Bokoesam vertelt over de eerste keer dat zijn zoontje bij zijn show was

Als ik Bokoesam vragen stel over wat hij allemaal heeft meegemaakt de afgelopen tijd blijft hij bescheiden. Hij vertelt dat momenten zoals het uitbrengen van zijn eerste album en het krijgen van een kind spannend waren, maar daaromheen geniet hij vooral van het feit dat hij het lekker druk heeft met zijn muziek. Toen hij begon met New Wave had hij totaal niet gedacht dat hij nu zo succesvol zou zijn. “We waren jong en deden het voor de lol,” vertelt hij. “We hadden niet bedacht dat we zoveel maanden op nummer 1 zouden staan. We keken er wel nuchter naar. We wonnen een Edison, maar dat maakte niet zoveel uit. Het was leuker om te zien dat onze muziek goed ontvangen werd.” Samen met NIVEA MEN Deep gaan we op zoek naar de meest epische verhalen van artiesten, en voor Bokoesam zijn de meest bijzondere momenten niet de awards of de uit de hand gelopen feestjes, maar de momenten waar hij zijn succes met zijn familie kan delen. Wij spraken hem over de nacht aan elkaar puzzelen, huilen tijdens optredens en flauwe moppen vertellen aan nietsvermoedende festivalgangers.

Noisey: Wat betekent het woord ‘episch’ voor jou?

Bokoesam: Ik denk dan aan een optreden dat echt helemaal gek ging, op Solar twee jaar geleden. We zaten drie dagen in een tipi en ons optreden ging super goed. We gingen toen helemaal los natuurlijk. Een vriend en ik gingen toen alles klaar was de camping af om een grap te vertellen. Als ik tegenwoordig gemaaid gras ruik, denk ik meteen aan die camping. We hebben dat jaren gedaan op Solar, elke keer dezelfde grap.”

Ik ben nu wel benieuwd, hoe ging die grap?

Er lopen twee katten langs elkaar. Vraagt de een aan de ander: alles goed? Waarop de ander antwoord: “Ja. Miauw?”

Flauw.

Ik zei dat, en dan liep ik gewoon door. Het leukste van zo’n festival is dat je de dag erna wakker wordt en dan denkt: oh god, wat is er allemaal gebeurd? Dan ga je met je matties proberen alle puzzelstukjes aan elkaar te praten. Zo van: o ja, daar waren we! Dat gebeurde er! Dan weet je dat het een goede avond is geweest. Daar denk ik aan als ik het woord episch hoor. Maar voor mij persoonlijk is het moment dat mijn zoontje naar mijn show kwam echt het meest bijzonder geweest.

Wat maakte juist dat moment voor jou zo episch?

Het was de eerste keer dat mijn zoontje kwam kijken naar mijn optreden in een vol Paradiso. Dat was tijdens mijn eigen tour, nog voor mijn eerste album. Het is altijd leuk om je familie bij een show te zien, want je wil dat ze trots op je zijn. Maar bij je eigen zoontje is het nog specialer. Ik werd er helemaal emotioneel van. Hij sprak er zelf nog maanden over. Hij zei: “Iedereen schreeuwde voor je papa!”

Hoe oud was hij toen?

Hij was toen drie jaar oud, dus hij snapte wel een beetje wat er aan de hand was. Hij begreep alleen nog niet helemaal dat niet iedereen een vader heeft die rapper is. Voor hem was het natuurlijk normaal. Nu heeft hij wel een beetje door dat het speciaal is. Ik heb het nog met hem over de show gehad en hij stelde vragen als: “Papa, waarom had je je shirt uit?”



Dat is een scherpe vraag van hem. Waarom had je eigenlijk je shirt uit?

Ik ben gewoon sexy toch. Haha, nee. Maar het is erg leuk allemaal. Hij heeft nu ook een tablet, dus hij gaat mijn liedjes opzoeken. Hij zingt zelfs mee.

Hoe heeft dit moment jullie relatie beïnvloed?

Ik probeer hem te laten zien wat ik doe zodat hij mij meer begrijpt. Vaak ben ik in de avond weg. Dan zeg ik dat ik in de studio ben of een clip aan het schieten ben. En dan begrijpt hij het ook meer. Nu hij bij een optreden is geweest snapt hij ook wat ik op een zaterdagavond doe. Hij is ook in de studio geweest, dat heb ik hem laten zien.

Snapt hij een beetje wat je daar doet?

Ja, hij begrijpt het een beetje. Ik leg hem uit dat ik tijdens een show met mijn muziek optreed, en in de studio ga ik de liedjes maken. Ik vind het belangrijk dat hij begrijpt wat ik doe en waar ik mee bezig ben.

Zat je zoontje vooraan waar je hem goed kon zien?

Jazeker. Ik heb hem nog op het podium geroepen. Ik gaf hem de mic en hij zei: “Mijn papa is Pokoetam.” Iedereens hart brak. Ook die van mij.

Heb je gehuild?

Misschien een paar tranen, maar ik was ook aan het zweten dus je kon het niet echt zien. Maar écht huilen deed ik pas tijdens mijn show op Appelsap. Toen kwamen mijn opa en oma ineens het podium op. Ik had dat totaal niet verwacht.