“Bomb prank!!” deze youtuber moet de bak in door zijn domme grap

Woensdagavond postte de Hamburgse YouTuber ApoRed een zwart beeld op Instagram, en kondigde daarin zijn “laatste video voor een lange tijd” aan. Hoewel hij eigenlijk een van de meest succesvolle youtubers in Duitsland is. Met zijn pranks verzamelde hij miljoenen clicks en meer dan 2 miljoen abonnees. Wat is er gebeurd?

ApoRed werd in Hamburg aangeklaagd voor een prank waarin hij samen met een vriend een tas naast onwetende voorbijgangers zet, en doet alsof er een bom in zit. Hij gaf het de titel “Bom Prank!!”. Het proces deze maandag duurde amper 15 minuten: omdat de YouTuber er zelf niet was, besloot de rechter hem in voorhechtenis te plaatsen. ApoRed is de eerste bekende Duitse youtuber die voor een prank naar de gevangenis gaat.

Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, namelijk de immense schrik die hij de voorbijgangers heeft aangejaagd. Verder ook voor dwang en verstoring van de openbare orde. Bovendien heeft hij de video geüpload zonder de gefilmde slachtoffers om hun toestemming te vragen. De clip werd meer dan 430.000 keer bekeken, en zorgde voor veel verontwaardiging, zelfs door fans van ApoRed.

De rechter motiveerde haar beslissing om ApoRed vast te zetten met het feit dat de youtuber zo in elk geval aanwezig zal zijn bij de volgende afspraak in de rechtbank. “We willen tenslotte niet, dat de getuigen nog eens voor niets naar hier komen,” zei ze volgens het Hamburger Abendblatt.

Het is niet de eerste keer dat ApoRed met de justitie in aanraking komt. Een reeks pranks met collega-youtuber Leon Machère, waarbij de twee onder andere 24 uur in een Ikea en McDonalds bleven, resulteerde in klachten van die bedrijven. Onlangs deed de politie een huiszoeking bij hem. Waarom wil ApoRed niet zeggen.

De “Bom Prank” heeft de youtuber al een tijdje verwijderd, net zoals een verontschuldigingsvideo, waarin hij op die prank terugkomt. Het is niet duidelijk of ook andere YouTube-pranksters aangeklaagd zullen worden. De persverantwoordelijke van de Hamburgse openbare aanklager was vandaag niet bereikbaar.