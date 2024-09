Het is exact een jaar geleden dat een of ander genie Notorious B.I.G’s Hypnotize synchroniseerde met de Dinosaurs-show. En nu, het kan haast geen toeval zijn, heeft opnieuw Een of Ander Genie zitten kutten en knippen en plakken, waardoor je hieronder kan kijken naar de gastjes van Sesamstraat die Crossroads van Bone Thugs-n-Harmony zingen. Echt, we leven in het gouden tijdperk van dingen die we soort van herinneren één worden met liedjes die we ooit vet vonden. Geniet ervan…