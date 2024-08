Boogschutters zijn betweters en altijd optimistisch op de verkeerde momenten

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl en heel veel liefde door het slijk.

Noem een boogschutter een betweter en ze zal waarschijnlijk trots grijnzen en zeggen: “Nou, ik geloof dat ik nogal een expert ben. Het spijt me als je je daar bedreigd door voelt.” Ze hebben geen idee hoe irritant het kan zijn als ze weer eens zo slim proberen te doen – en dat doen ze dus ongeveer de hele tijd. Het is leuk als iemand van je vrienden een leuk feitje deelt tijdens een paar drankjes, maar het is echt een marteling als een Boogschutter je op een vrijdagavond opzadelt met een langdradig verslag van haar college, terwijl jij gewoon probeert te feesten.

Videos by VICE

Als een Boogschutter enthousiast raakt over een bepaald filosofisch idee, dan kan ze gewoon niet stoppen met erover praten. De context van het gesprek raken Boogschutters volledig kwijt, ze gaan maar door en door en negeren onze eenlettergrepige antwoorden, bedoeld als beleefd signaal dat het tijd is om van onderwerp te veranderen.

Boogschutters kunnen er compleet van overtuigd raken dat je je aan de rand van een enorme levensverandering bevindt, zolang je hun langdradige overpeinzingen maar met volledige aandacht in je op neemt. Ze hebben totaal niet door hoe neerbuigend ze overkomen. Misschien heb je dat boek dat ze zo overtuigend proberen te promoten al lang gelezen, maar dat zouden ze niet weten! Ze hebben namelijk nooit de moeite genomen om het te vragen, want iedere keer verliezen ze zichzelf compleet in hun eigen verhaal.

Een Boogschutter is optimistisch op precies de verkeerde momenten, en ze maken hun vrienden gek met hun gezoek naar dat ene lichtpuntje, als die er helemaal niet is. Soms is een lul gewoon een lul – en ook al is het altijd een kutgevoel als iemand dat blijkt te zijn, het helpt als een vriend(in) meeleeft, een flauwe grap maakt en een vergelijkbaar verhaal deelt. Maar dit soort steun vindt de Boogchutter te troosteloos. In plaats daarvan moet alles draaien om een leermoment, het streven naar zelfontplooiing en het volledig benutten van je krachten. Dit wordt nogal vervelend, en al dat praat over het leren om betere dingen aan te trekken lijkt al gauw op victimblaming. Sommige boogschutters beweren soms bijna dat je het je eigen schuld is als iemand je slecht behandelt, omdat je nog niet op de hoogte bent van de laatste trend in positief denken.

Veel Boogschutters missen de nuances als ze vrienden proberen te helpen, en vervolgens voelen ze zich gekwetst als hun vrienden niet als eerste bij hen aankloppen als ze zich kut voelen. “Waarom ben je niet naar mij toe gekomen? Ik weet hier alles van!”, zullen ze zeggen, en het is moeilijk om hen dan te vertellen dat ze neerbuigend en prekerig zijn. Soms hebben we geen advies nodig; we willen gewoon weten dat anderen hetzelfde hebben doorgemaakt, en er weer helemaal bovenop zijn gekomen.

Een Boogschutter kan totaal niet diplomatisch zijn. Ze denken dat het hun taak is om mensen te verbeteren wanneer die een verkeerde keus dreigen te maken. Boogschutters kicken zo op het ‘verlichten’ van een ander, het zou bijna een fetisj kunnen zijn. Dit is nog een reden waarom vrienden, partners en familie niet direct naar hen toekomen voor steun. Ze willen empathie – niet een “Ik heb alle antwoorden en jij niet”-attitude.

Op werk neemt de Boogschutter het haar baas vaak kwalijk dat hij of zij niet de juiste leiderschapsfilosofie heeft. En de baas neemt het de Boogschutter kwalijk dat ze hele meetings kaapt met enorme tirades die totaal niet relevant zijn voor de besproken taken, dat ze op vakantie gaat tijdens de allerdrukste week omdat een of andere goeroe een absoluut onmisbare retraite organiseert, en dat ze neerbuigend doet naar collega’s als zij heel menselijke fouten maken.

In de liefde heeft de Boogschutter het moeilijk met het feit dat haar partner een mens is. Ze hebben de neiging om keer op keer dezelfde gesprekken te voeren, gaan maar door over hun partners’ imperfecties, maar worden vijandig als ze geconfronteerd worden met hun eigen onvolmaaktheden. Boogschutters zouden hun partner wel iets minder hard mogen aanpakken. Sommige mensen hebben een slechte dag en maken fouten, en ze hebben niemand nodig die ze iets wil leren – ze willen gewoon geknuffeld worden, en tijd krijgen om weer op te laden. Als je wil discussiëren over die ene arthousefilm is het eindeloze intellectualiseren misschien een goed idee, maar in de meest menselijke momenten binnen een relatie is het een beter idee om gewoon tegen elkaar aan te kruipen, te ontspannen en het morgen weer te proberen.

Het element van de Boogschutter is vuur, en het geknisper van een kampvuur is een krachtige metafoor voor mensen geboren onder dit sterrenbeeld. Een passie voor de waarheid en kennis is het innerlijke vuur dat brandt in de Boogschutter. Maar ze moeten voorzichtig zijn met hun vlammen: Boogschutters kunnen iets te enthousiast worden en de hitte zo hoog opvoeren dat de mensen om hen heen opgebrand raken.

De planeet Jupiter heerst over de Boogschutter. Jupiter is ook een figuur in de Romeinse mythologie, de equivalent van de Griekse god Zeus. Er zijn veel eeuwenoude verhalen over het gebruik en het misbruik van Zeus’ krachten en zijn macht: een van de bekendste gaat over Princes Leda, een getrouwde vrouw bekend om haar schoonheid. Zeus verzon een ingewikkelde list waarbij hij zichzelf in een prachtige zwaan veranderde en deed alsof hij vluchtte van een roofvogel. Hij streek vervolgens naast haar neer en maakte haar zwanger. Leda baarde half-god-half-mensenkinderen – die hun roekeloze, impulsieve en hitsige vader later nog veel tot last waren. Net zoals Zeus kunnen Boogschutter zichzelf saboteren en maken ze hun eigen leven moeilijker door hun wijsheid en macht verkeerd te gebruiken – vooral wanneer ze er voor kiezen om elke gril te volgen, in plaats van te focussen op het grote plaatje.

Het Boogschutterseizoen valt in een minder zonnige tijd van het jaar, wanneer de herfst overgaat in de winter. Maar Boogschutters vinden het geweldig om te zoeken naar een lichtpuntje en te bedenken hoe je toch nog plezier kan halen uit dat rot weer en de wereldwijde ellende in het algemeen.

Op het noordelijk halfrond begint het Boogschutterseizoen als iedereen begint met het inkopen van kerststerren. Deze vuurrode bloem komt oorspronkelijk uit Mexico en wordt ieder jaar voor veel geld verscheept naar de VS. Dit is een metafoor voor de drang van de Boogschutters om vuur te stoken – licht en warmte te maken – in de duisternis. Maar geen enkele lading aan kerststerren kan iets veranderen aan het ijskoude, grijze weer, ook al zou de Boogschutter graag doen alsof (en dat doen ze ook). Soms moet de Boogschutter de echte wereld erkennen – en daarbij de echte gevoelens – in plaats van proberen om hun ellende te verstoppen onder hun optimisme.