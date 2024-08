Borokov Borokov wil met de nieuwe video voor ‘Comfort Zone’ testen hoeveel jij over meubels weet

Ah Borgerhout, het Parijs van Antwerpen, en de thuishaven van heel wat culturele eigenaardigheden — maar er is er geen zo leutig als Borokov Borokov. De vier jongemannen uit deze band zijn verre van vreemden onder onze muzikale horizon: Bed Rugs, The Hickey Underworld, Shy Dog en King Dick, zeggen die jou iets? Voor als je al een vermoeden hebt van wat je te wachten staat, geen zorgen; je zit er hoogstwaarschijnlijk volledig naast.



De video voor Comfort Zone neemt je mee door één van de weinige zekerheden die we anno 2017 hebben: de Ikea-catalogus. Altijd daar met zijn rijkelijk gevulde waaier aan geplagieerde meubelen gemaakt van niet zo’n heel erg duurzaam hout, aan een prijs die een Zalando-niveau arbeidsloon doet vermoeden. De track zelf loopt over van de klassevolle retro-synths op een koortsachtig warme beat. Hij verscheen eerder al op de LP Eerlijk Delen, een essentiële plaat die binnenkort ook op vinyl geperst wordt door de aangename lieverds van Rotkat Records.

Oh ja, en voor wie zich afvroeg hoe de clip tot stand kwam: Boris leidt natuurlijk een dubbelleven als IT-wizard.



Bekijk Comfort Zone van deze illustere Borgerhoutenaren hieronder en ga vooral even naar de releaseshow in Het Bos in Antwerpen op 7 december.