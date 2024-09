We spraken de halfbroer van Brendan Dassey uit ‘Making A Murderer’ over zijn rapnummer

Brad, rechts, en de vader van Peter, in het midden, bezoeken Brendan Dassey, links, in de gevangenis in 2011 / Alle fotos komen van Brad Dassey, tenzij anders vermeld.

Als je ook maar enigszins geïnteresseerd bent in documentaireseries, langlopende onderzoeksjournalistiek of gewoon het internet gebruikt, is de kans groot dat je hebt gehoord van de nieuwe tiendelige docuserie Making a Murderer van Netflix. De show vertelt het hartverscheurende verhaal van Steven Avery, een man uit Wisconsin die vrijgepleit en vrijgelaten werd uit de gevangenis na het uitzitten van een straf van 18 jaar voor een verkrachting die hij niet heeft gepleegd. Vlak daarna werd hij terug het justitiesysteem ingegooid voor moord en vele andere beschuldigingen. Een van de waargebeurde plottwisten vond plaats toen zijn neef en buurman, Brendan Dassey, tevoorschijn kwam. Zoals de documentaire laat zien bleek hij gedwongen te zijn tot een – volgens velen – compleet fictieve bekentenis als medeplichtige aan de moord op Teresa Halbach. Super spoiler alert: ze werden beiden veroordeeld en zitten nog steeds vast.

De media, internet en social media zijn geobsedeerd geraakt door Making A Murderer, de criminaliteit van de politieafdeling van Manitowoc County en alle advocaten en aangeklaagden die erbij betrokken zijn. Kort nadat de serie een hit werd, verspreidde een petitie op Change.org zich als een lopend vuurtje, en haalde die petitie bijna 500.000 handtekeningen op. Zelfs President Obama reageerde op de kwestie.

Drie dagen geleden zette Brad Dassey, de halfbroer van Brendan Dassey, een rapnummer online waarin hij Brendan en Steven Avery verdedigt. Binnen de kortste keren heeft Brad Dassey een stom aan aandacht gekregen van media en volslagen vreemden. Ondanks het feit dat zijn telefoon de afgelopen tijd roodgloeiend stond, nam hij de tijd om vannacht met mij te Skypen vanuit zijn huis in Wisconsin. Brad is een 32-jarige vader van twee kinderen, werkt met computers, maar is ook al zeventien jaar lang aan het rappen. Zijn muziek heeft tot nu toe nooit echt veel aandacht gekregen en Brad heeft alleen maar een paar keer opgetreden bij openpodiumavonden en bij een show in een koffiezaak.

Ik sprak met Brad over hoe hij omgaat met alle aandacht, Making a Murderer, de rechtszaken van Brendan Dassey en Steven Avery en zijn grootste invloeden uit de hiphopscene. We zijn ook diep ingegaan op de ‘haters’ die denken dat hij de zaak van Brendan en het succes van de show alleen maar gebruikt om aandacht voor zijn muziek te krijgen.



Noisey: Ha Brad. Hoe gaat het met je vanavond?

Brad Dassey: Het gaat wel goed. Ik kreeg net wat gezeik van mensen die denken dat ik het alleen doe voor de publiciteit. Het is gestoord: sommige idioten beginnen me gewoon van vanalles te beschuldigen.

Is dat iets raars voor jou? Je maakt muziek, brengt het nummer uit omdat je je bekommert om de situatie, maar ik kan me voorstellen dat je deze vreselijke omstandigheden niet gebruikt om beroemd te worden—

Het was nooit mijn intentie om een nummer te maken, totdat iemand laatst op Facebook zei dat iedereen het altijd maar opneemt voor Steven, terwijl iemand eens voor Brendan op zou moeten komen. Ze zeiden: “Ja Brad, waarom schrijf je geen nummer en gebruik je in je rap niet iets van de brief die hij aan de rechter schreef? Maar zo makkelijk is het niet. Je kunt niet gewoon een belangrijke brief nemen van iemand en er vervolgens een nummer over schrijven. Het is niet zo simpel, omdat het hele nummer een verhaal moet vertellen, van begin tot eind.

Waarom nemen we niet even snel een stap terug, zodat ik het beter in beeld kan krijgen voor de lezers. Kun je me iets vertellen over jezelf?

Ik ben nu 32 en ben een computertechneut in Wisconsin. Ik zit nu ongeveer vijftien jaar in de klantenservice, en daarnaast ben ik al zeventien jaar bezig met muziek. Toen ik klein was, tikte ik altijd op bureaus en zo. Ze dachten daardoor dat ik ADHD had, maar ik bleef me gewoon bezig houden met beats en mijn eigen zaken. Zo is het allemaal een beetje begonnen.

Was je altijd al bezig met rapmuziek?

Het is absoluut mijn grootste invloed. Ik hou van een goede beat, man. Ik hou ervan als iets gewoon is gedaan op zo’n manier dat je niet kan stoppen ernaar te luisteren.

Je bent opgegroeid in Manitowoc in Wisconsin, was daar een hiphopscene?

Niet echt. Het was een soort dood punt. Er zijn coverbands in overvloed, iedereen vraagt me om covernummers te doen, maar ik denk dat het meer waard is als je je eigen muziek maakt. Ik schrijf, doe de teksten en mix het allemaal zelf. Covernummers zijn wel cool, maar als artiest wil ik gewoon mijn eigen dingen doen.

Naar wat voor soort rap luister je?

Vooral naar Eminem. Maar ik ben een christelijke rapper. Ik maak muziek met positieve berichten en sterke gevoelens. Mijn grootste inspiratiebronnen waren ook Tupac en Timbaland. Van de christelijke artiesten waren dat TobyMac, KJ-52, en vooral John Reuben. Er is een band die ApologetiX heet. Die maken ook rap, maar ze doen voornamelijk parodieachtige dingen, net als Weird Al Yankovic. Maar dan alleen in christelijke vorm.

Dus je bent weggegaan uit Manitowoc toen je 19 was en je bent de halfbroer van Brendan Dassey. Hoe oud is hij?

Ja, we hebben dezelfde vader maar verschillende moeders. Hij wordt 27.

Zijn jullie samen opgegroeid? Hebben jullie ooit in hetzelfde huis gewoond?

Nee, niet bij elkaar in huis. We waren nooit heel close, maar ik zag hem altijd op verjaar- en feestdagen. Ook nu zie ik met mijn broers niet echt vaak, maar we zijn vrienden op Facebook. Vannacht kwam er iemand naar me toe die zei dat ik nooit echt close met hem ben geweest. Maar, gast, je kan toch nog steeds om iemand geven, ook als je hem niet elke dag ziet? Ik schrijf al de hele tijd brieven naar ze in de gevangenis.

Krijg je wel eens iets van ze terug?

Ik heb een paar keer iets van ze gehoord, maar ik weet niet of Brendan weet wat hij terug moet schrijven. Vaak vertel ik gewoon hoe het eraan toe gaat in mijn leven en wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat hij niet de ruimte heeft om terug te schrijven wat hij wil. Waarschijnlijk is hij gewoon een beetje aan het relaxen.

Dus je bent verhuisd terwijl dit allemaal bezig was?

Het gebeurde ongeveer toen ik verhuisde. Maar ik ben niet daarom verhuisd, maar om een meisje waarmee ik toen aan het daten was

Was je er erg mee bezig toen dit allemaal gebeurde of nam je een stap terug?

Ik was toen een beetje bang. Mensen spotten toen met me, omdat ik een Dassey was. Ik nam een stap terug en zei niet echt iets, omdat het nieuws was van: yep, deze mannen zijn zo schuldig! Ik was ook radio-dj en die baan verloor ik toen dit gedoe allemaal uitkwam.

Heb je al veel interviews gedaan?

Nog maar drie. Alle media delen elkaars berichten. De lokale krant was ermee bezig en toen draaide 95.9 KISS FM opeens mijn nummers. Ik zag net dat Rolling Stone er iets over heeft geschreven. Het nummer is alleen vandaag al bijna 50.000 keer afgespeeld. Vanmorgen was het nog maar 4.500 keer beluisterd.

Historisch gezien was hiphopmuziek een sterke vorm van protest. Denk je dat jouw nummer op die manier een nuttige functie heeft?

Geen idee. Ik denk dat het meer een overwinningsnummer is met een hele goede boodschap. Het gaat over wat er gebeurd is en hoe ik me daarbij voel. Het was nooit mijn intentie om het de afgelopen dagen zo op te blazen. Ik heb het maar op een paar plaatsen gedeeld.

Wist je dat Making A Murderer werd gemaakt?

Ik wist dat het al jaren in de maak was. Mijn vader zei dat ze ermee bezig waren en het enige dat ik heb gehoord was dat al die filmmakers een film zouden maken over Brendan.

Dus niemand heeft geprobeerd contact met jou op te nemen om eraan mee te doen?

Niemand heeft echt geprobeerd contact met mij op te nemen over de film. Alleen FOX 11, maar die hebben mijn verhaal verdraaid en het eruit laten zien alsof ik tegen mijn familie was. Maar ik was neutraal over het hele gebeuren. Ik zei dat ik niet wist of ze het hebben gedaan, maar als dat zo was dacht ik dat Steven mijn halfbroer ertoe heeft gezet. Maar dat was in 2005.

Wat vind je van de serie?

Ik denk dat ze het goed hebben gedaan en het verhaal vanuit het perspectief van Brendan en Steven hebben verteld. Het nieuws heeft al deze dingen gemist in het begin; ze wilden hen gewoon de schuld geven en zeggen: “Deze moordenaars zijn schuldig!” Ze wilden een verhaal hebben. Maar het nieuws was toen niet heel gebalanceerd.

Het lijkt alsof de rechtszaak dat ook niet was.

Dat was ook niet zo. En het slaat nergens op dat de rechter zei dat Steven Avery het gevaarlijkste individu in de wereld is. Die gast kende Steven Avery niet eens. Blijkbaar noemde iemand uit de jury hem “Fucking schuldig als de hel.”

Er gaat op het internet een petitie rond en je nummer wordt steeds bekender. Denk je dat dit soort dingen hen kunnen helpen om uit de gevangenis te komen?

Het zal zeker wat aandacht opleveren. Er zijn al mensen die ernaar kijken en zeggen: “Er is absoluut iets vreemds aan de hand.” Ik weet niet zoveel over het hele rechtssysteem, maar ik weet zeker dat dit naar een federaal niveau gebracht gaat worden. Obama zei al dat het een staatszaak was en dat hij er niets aan kan doen. Hij negeerde het en schoof het door. Ik heb veel negatieve dingen gehoord over Scott Walker, de burgemeester hier. Ik volg zelf de politiek niet echt, maar blijkbaar schuift hij het ook van zich af.

Bevind je je nu in een oncomfortabele positie?

Ik probeer gewoon positief te blijven, man. De afgelopen weken ben ik alleen maar vragen aan het beantwoorden. Mensen die opduiken uit het niets, oude vrienden en allemaal twijfelaars die nooit echt iets gaven om muziek.

Wat zijn je herinneringen aan Brendan?

Hij was als kind stil en verlegen. We plaagden hem een beetje en hij was altijd erg waardevol voor me. Ik denk gewoon niet dat hij heeft gedaan wat hij zegt dat hij heeft gedaan. Er zijn al zoveel theorieën langsgekomen. Zelfs dat ik het heb gedaan, dat ik mijn eigen broer erin heb geluisd! Ik weet niet of ze me verward hebben met mijn broer Bobby. Sommige mensen zeggen dat mijn familie tegen mijn nummer is. Maar ik keek net op de Facebook van de moeder van Brendan en ze heeft het nummer zelfs gedeeld en likete de post twee dagen geleden. Mijn familie steunt me en ik denk dat de haters jaloers zijn.

Heb je het er wel eens over gehad met iemand in je familie?

Een paar dagen geleden sprak ik de moeder van Brendan en ik zei tegen haar dat als ze iets negatiefs hoorde, het leugens zijn. Ze zei dat mensen roddels verspreidden dat ik in Dr. Phil kom, terwijl ze tegen me zeiden dat ik dat niet moest doen. Maar ik heb alleen maar goede intenties. Ik heb dit alleen gedeeld en het is niet meer tegen te houden. En nu komen de media naar me toe en zeggen ze: “Ik vind je nummer heel leuk!”

Hoelang heb je erover gedaan om het nummer te schrijven?

Van begin tot eind heb ik er tien uur aan gezeten, aan één stuk door. Die dag heb ik niet eens gegeten.

Wat vind je van deze nieuwe aandacht?

Ik wil alleen maar zeggen dat ik goede intenties heb voor alles, man. Dat het zo groot zou worden, heb ik nooit gedacht. Mensen moeten begrijpen dat er een bepaalde timing is voor dingen die in een mensenleven gebeuren. Ik heb zeventien jaar lang aan mijn muziek gewerkt. En dat deel ik altijd, overal. Een van de belangrijkste dingen is dat je nooit ergens zomaar mee moet stoppen. Dat wil ik de mensen meegeven: als je ergens een passie voor hebt, of het nou muziek maken of schilderen is, je moet er absoluut mee door blijven gaan. Ook al krijg je negatief commentaar. Wat jij ervan vindt is het enige dat telt.

Het is cool dat je deze aandacht krijgt voor een nummer dat belangrijk voor je is. Blijf je interviews doen en blijf je er met mensen over praten?

Ik denk het wel. Mijn muziekadvocaat zei dat ik gewoon mee moet gaan met wat er gebeurt. Maar eerst eens zien of de media aan onze kant staan: we willen niet dat iemand onze woorden gaat verdraaien.

En Dr. Phil?

Dat ga ik niet doen, omdat ik niet weet wat zijn intenties zijn. Hij kan het twee kanten op laten gaan.

Nog één keer voor de mensen die zeggen dat je mee wilt liften op het ongelukkige succes van je halfbroer: wat zou je tegen hen willen zeggen?

Ik probeer niet bepaald om beroemd te worden. Het ligt allemaal in de handen van God. Maar wat gebeurt, gebeurt. Mensen delen het en dat is de kracht van het hele gebeuren. Ze moeten geloven in wat ik zeg in het nummer. Ze moeten geloven in de beat. Er moet wel iets bijzonder zijn aan het nummer, anders zou het niet zo opgepikt zijn. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst.

Heb je ook nare berichten ontvangen?

Sommige mensen vragen waarom ik de documentaire heb afgewezen; de sukkels die niets weten verzinnen gewoon dingen. Gisteren kwam er iemand naar me toe die zei dat ik een zak was en dat ik mijn broer erin heb geluisd. Dat was wel het grappigste bericht dat ik heb gekregen. Nog iemand zei dat ik een “zielige verspilling van menselijk leven” was.

Denk je dat er een kans is dat ze ooit uit de gevangenis komen?

Ik denk het wel. The sky is the limit. Iedereen heeft het er nu over. Het is echt gestoord. Als de media er eenmaal grip op krijgen, wordt de zaak een ontembaar monster. Iedereen probeert de puzzel op te lossen, maar ik leun gewoon achterover en zie wel wat er gebeurt. Deze ophef was nooit de bedoeling, maar ik kan het niet meer tegenhouden. De haters zullen blijven haten. En dat is prima.

Laten we eindigen met een rapvraag. Wie is de beste rapper van dit moment?

Geen idee. Ik neig naar Lecrae, die voor een christelijke rapper vrij groot is geworden in de mainstream. Eminem is stilgevallen. Zijn laatste albums, waarop hij het heeft over verkracht worden in een schuur door zijn stiefvader ofzo, boeien me niet echt meer. Ik weet dat hij probeert om echt zijn boodschap en woede te uiten, maar het boeit me niet echt meer om dat soort dingen te horen. Er zijn vast mensen die constant door hun stiefvader worden verkracht, maar om daar nummers over te horen, opent alleen maar een blik vol negatieve bullshit. Mensen willen volgens mij echt alleen maar voorbij de rotzooi in hun leven en positieve dingen horen.

Vind je Future, Drake of Kendrick Lamar vet?

Drake is cool, maar ik neig dan meer naar Tupac. Ik luister naar Coldplay, Collective Soul en ik hou van Twenty One Pilots. Daar luister ik non-stop naar.