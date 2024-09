Bewonder de prachtige complexiteit van het menselijk brein

Je wist waarschijnlijk al dat je brein een fascinerend ding is. Maar wist je ook dat die grijze massa een ongelooflijk mooi orgaan is? In Self Reflective transformeert wetenschapper en kunstenaar Greg Dunn de bewegende delen van de hersenen in vergulde, reflecterende en vloeiende strengen. Hiermee wil hij onderzoeken hoe het bewustzijn eruitziet. Elke weergave van hersenactiviteit bestaat uit unieke, reflectieve microscopische etsen die leven voortstuwen op een gouden oppervlakte. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar daar merk je met je blote oog natuurlijk niets van. Dunn studeerde af aan de Universiteit van Pennsylvania en promoveerde in de neurowetenschap. Samen met zijn partner Brian Edwards probeert hij de schoonheid van het menselijke brein te visualiseren.





In een korte introductievideo van Self Reflective worden de glanzende stromen die de hersenactiviteit in een brein dirigeren getoond in een wervelende lichtshow. Het project toont de verschillende functies van het brein, van het reukvermogen in de reukkolf tot de functie van de frontale cortex die ervoor zorgt dat we beslissingen maken.



In het filmpje vertelt Dunn ook over de interessante verhouding tussen kunst en verfijnde wetenschap. Hij vertelt hoe deze twee velden overlappen. “Soms vragen mensen me of ik kunstenaar of wetenschapper ben. Voor mij zijn kunst en wetenschap geen tegenpolen. Deze disciplines kunnen in harmonie samenwerken om iets groters te creëren dan de som der delen. Je moet niet willen kiezen, je hersenen kunnen beide aan.”



Bekijk meer van Self Reflection, net als ander werk van Greg Dunn, op zijn website.