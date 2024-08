Bram de Martelaere neemt je mee naar de vergeten uithoeken van de Verenigde Staten

In 2007 ging Bram op vakantie naar de Verenigde Staten om er te gaan skaten. Hij zit daar nog steeds en maakt sindsdien road trips om het Amerika te ontdekken dat de toeristen niet willen zien. Meestal belandt hij in armetierige uithoeken, met hechte gemeenschappen en gegarandeerd bevreemdend effect. Eén grote, niet-aflatende cultuurshock, nu al tien jaar aan een stuk.

Op een dag dat bevindt hij zich in Oakdale na drie uur oostwaarts rijden vanuit San Francisco, waar hij woont. Het gehucht schaart rond een van de meest iconische Amerikaanse tradities: rodeo. Met dat verschil wel dat hier de juichende mensenmassa en de potentiële Clint Eastwoods vervangen werden door een kleine bende die zich heeft verzameld achter lege tribunes, wat jonkies gewapend met smartphones en lasso’s en een handvol stands met T-shirts die Jezus en de bijbel verheerlijken.

Videos by VICE

Amper drie uur weg van huis en Bram zit in een heel ander Amerika. Een van jonge gasten die zich zorgen maken over zij die de dierenrechten verdedigen en vrezen voor de teloorgang van “Made in the USA” folklore.

Meer van Bram vind je op zijn Instagram of zijn website.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com



Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.

Meer werk van Bram de Martelaere vind je op zijn website en instagram