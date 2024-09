De batterij van een Tesla vliegt drie keer in de fik na een dodelijk ongeluk

Vlak na een ongeval is de batterij van een Tesla Model S twee keer in de fik gevlogen. Bij het ongeluk kwam de 18-jarige bestuurder om het leven. Dit blijkt nu uit een onderzoek van de FBI. Het ongeval vond vorige maand al plaats, maar het wordt nu pas naar buiten gebracht.

De automobilist reed 180 kilometer per uur in een wijk van Fort Lauderdale in Florida, op een plek waar hij maar 50 mocht, meldt de Amerikaanse verkeersveiligheidsorganisatie in een rapport.

Videos by VICE

De auto stuiterde twee keer tegen een muur alvorens hij in de fik vloog. De 18-jarige bestuurder en zijn bijrijder waren op slag dood. De persoon achterin werd de auto uit gekatapulteerd, maar overleefde het ongeluk wel.

Op zich niet zo vreemd dat de auto in de fik vloog, maar de brandweer had maar liefst 1200 liter water schuim nodig om de brand te blussen. En even later vloog hij gewoon weer in de fik. En toen de auto opgeborgen werd in de opslagplaats vatte de batterij weer vlam, valt in het rapport te lezen.

Tesla heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om een reactie.

De batterijen in de Tesla zijn 400-volt lithium-ionen batterijen. Je vindt dit soort batterijen overal – laptops, camera’s, mobiele telefoons en dus ook elektrische auto’s. Ongelukken komen niet zo vaak voor, maar er zit brandbaar materiaal in en dat kan soms voor probleem zorgen.

Lithium-ionen batterijen bestaan meestal uit een metalen spiraaltje en brandbare lithium-ionen-vloeistof waar kleine deeltjes metaal in drijven. De inhoud van de batterij staat onder druk, dus als een metalen deeltje de batterij perforeert waar de onderdelen van elkaar gescheiden worden, kan er een chemische reactie optreden tussen het lithium en het water of de zuurstof. Dat creëert dan hitte en kan soms in de brand vliegen.

“Batterijbranden duren maximaal 24 uur om volledig te doven volgens Tesla’s Emergency Response Guide voor het Model S uit 2014. “Een beschadigde hoogspanningsaccu kan snelle opwarming van de batterijcellen veroorzaken. Als er rook uit de accu lijkt te komen, ga er dan vanuit dat de batterij aan het oververhitten is en onderneem meteen actie.”

In deze gids schrijft Tesla ook dat de brandweer een warmtecamera moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de batterij volledig afgekoeld is. “Als er geen warmtecamera beschikbaar is, moet er goed opgelet dat de accu niet opnieuw aangaat,” schrijft het bedrijf.

In de handleiding voor recentere Tesla’s – die hetzelfde type batterij gebruiken – wordt geadviseerd om minstens 10.000 liter water te gebruiken om een een accubrand helemaal te blussen.

Medio 2016 kreeg Tesla Jeff Dahn, een toonaangevende batterijonderzoeker van de Canadese Dalhousie University, zover om samen met ze te komen werken aan betere en veiligere lithium-ion-batterijen. Zij zouden vijf jaar lang exclusief gaan werken om “lithium-ion-batterijen voor in auto’s en voor de opslag van stroom te ontwikkelen die goedkoper, krachtiger en duurzamer zijn. En zo bijdragen dat elektrische voertuigen en schone energie meer worden gebruikt.” Dahn weigerde ons interviewverzoek wegens bedrijfstechnische redenen.

En er zijn meer Tesla’s in de fik gevolgen. Eerder deze maand ging de accu van echtgenoot van West Wing-acteur Mary McCormack in de hens toen hij door Los Angeles reed. Niemand raakte gewond en Tesla zei tegen CNN dat dit ongeluk “hoogst ongebruikelijk” was.

